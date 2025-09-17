快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

聯發科新5G 旗艦晶片天璣9500 9月22日亮相

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）最新5G旗艦晶片天璣9500將於下周一（22日）亮相，問世時間比勁敵高通的新一代旗艦晶片快。業界預期，搭載天璣9500的終端產品可望由大陸手機品牌vivo的X300系列首發。

據悉，高通也將隨後發表新款旗艦手機晶片，聯發科、高通相繼推出新晶片，引領非蘋手機市場掀起新一波AI手機浪潮。

聯發科天璣9500將於下周一亮相，採用台積電3奈米製程生產，效能將比上一代天璣9400明顯提升，首發客戶目前已經確定有vivo。

聯發科總經理陳冠州曾說，聯發科對即將發表的天璣9500「很有信心」，一定會讓大家驚艷，該款新晶片AI相關功能也將更強。

業界消息指出，天璣9500的GPU效能與移動端光線追蹤性能有望同步大增40%以上，光線追蹤幀率有望突破100FPS。

高通也將於下周舉行新產品峰會，端出新一代旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5，與聯發科同樣採台積電3奈米生產。據悉，高通新旗艦晶片將採自家推出的Oryon架構，該半客製化架構系統，讓高通得以在運算及靈活度上能優於其他廠商，成本亦有望同步降低。

晶片 高通 聯發科

相關新聞

輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達...

i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pr...

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟...

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out）...

輝達在陸涉壟斷 恐挨罰420億

輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查，陸媒估算，預計輝達將面臨近14億美元（約新台幣420億元）罰款，如果大陸市場監管總局認...

