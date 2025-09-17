聽新聞
聯發科新5G 旗艦晶片天璣9500 9月22日亮相
聯發科（2454）最新5G旗艦晶片天璣9500將於下周一（22日）亮相，問世時間比勁敵高通的新一代旗艦晶片快。業界預期，搭載天璣9500的終端產品可望由大陸手機品牌vivo的X300系列首發。
據悉，高通也將隨後發表新款旗艦手機晶片，聯發科、高通相繼推出新晶片，引領非蘋手機市場掀起新一波AI手機浪潮。
聯發科天璣9500將於下周一亮相，採用台積電3奈米製程生產，效能將比上一代天璣9400明顯提升，首發客戶目前已經確定有vivo。
聯發科總經理陳冠州曾說，聯發科對即將發表的天璣9500「很有信心」，一定會讓大家驚艷，該款新晶片AI相關功能也將更強。
業界消息指出，天璣9500的GPU效能與移動端光線追蹤性能有望同步大增40%以上，光線追蹤幀率有望突破100FPS。
高通也將於下周舉行新產品峰會，端出新一代旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5，與聯發科同樣採台積電3奈米生產。據悉，高通新旗艦晶片將採自家推出的Oryon架構，該半客製化架構系統，讓高通得以在運算及靈活度上能優於其他廠商，成本亦有望同步降低。
