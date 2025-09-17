輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟Azure等雲端服務供應商（CSP）等大咖的平台不同，CoreWeave僅提供專門針對AI／機器學習，和高效能運算設計的GPU資源，利基性更強。

CoreWeave的核心定位是GPU雲端服務，也就是向用戶出租最新、最快的GPU硬體，以進行模型訓練和推理。不同於四大CSP，可以提供廣泛的雲端服務（例如無伺服器架構、資料庫、分析等多元服務），CoreWeave聚焦GPU加速計算器，強調性能與彈性，可視為純粹的AI算力雲。

CoreWeave也被稱為輝達的「親兒子」，輝達加持下，CoreWeave上市後獲得市場追捧，股價一度大漲300%。專家指出，推動CoreWeave股價飆升的關鍵因素，是它成為能讓投資者，間接押注OpenAI的公開交易公司，同時也是輝達的優先合作夥伴。

CoreWeave已與OpenAI簽署價值數十億美元的雲端基礎設施供應合約，期限延續至2029年4月，使得市場將 CoreWeave視為OpenAI的「替代股票」。

CoreWeave也同時是輝達的優先合作夥伴，獲封「輝達親兒子」稱號。有AI晶片龍頭輝達，以及開啟全球AI先河與浪潮的OpenAI護持，CoreWeave在AI產業鏈中的地位，備受外界矚目。