i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pro Max機種需求最強。各種跡象顯示，iPhone 17系列在中國大陸上市後的買氣優於去年的iPhone 16系列。

隨著iPhone 17系列新機預購第一個周末報佳音，市場認為，將有助鴻海（2317）、台積電、大立光等蘋概三王業績吃補。

蘋果在台北時間11日的秋季新品發表會上，共推出iPhone 17、iPhone Air 、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max等四款新機，起售價方面，iPhone 17為799美元，iPhone Air為999美元，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max各為1,099美元、1,199美元。

相關新機台北時間12日晚間8時開放預購，已度過了第一個開賣周末。陸系外資發布報告指出，iPhone 17系列第一個周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Max、Pro與標準版的第3季總生產量來說，iPhone 17產量比iPhone 16去年同期增加約25%，出貨時間卻僅約增加一周，代表上述三款iPhone 17機型的總預購需求較好。

陸系分析師指出，目前市場需求最強的機種仍是iPhone 17 Pro Max，該機種第3季生產量較去年同期的iPhone 16 Pro Max增加約60%。

據悉，iPhone 17系列全機種處理器均由台積電獨家操刀，高階機種大多數由鴻海組裝，大立光供應高階鏡頭模組，三家台廠在iPhone 17系列供應鏈扮演吃重角色。隨著iPhone 17系列新機預購第一個周末報佳音，相關供應鏈同步沾光。

Wedbush證券公司分析師團隊上周預期，iPhone 17系列換機潮可期，估計全球訂單將比去年的iPhone 16系列增加5%至10%。南華早報也報導，iPhone 17在京都的首日預購量已超越iPhone 16，入門款的256GB iPhone 17最受歡迎。