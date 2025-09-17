輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達砸大錢力捧，CoreWeave後續將布建更多AI伺服器，引爆新一波拉貨潮，緯創（3231）、技嘉、迎廣等協力廠都將迎來大單。

CoreWeave是備受矚目的AI新秀，輝達持股約7%，被譽為是輝達「小金雞」。輝達大手筆為自家轉投資護航，市場按讚，CoreWeave美股15日收盤大漲7.6%。

輝達這次與CoreWeave簽署價值63億美元的雲端服務合約，將向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深合作。CoreWeave在申報文件表示，本月稍早已獲輝達新訂單，根據安排條件，輝達「有義務購買（CoreWeave到2032年4月之前的）剩餘未售出（運算）容量。

CoreWeave大單到手，緯創、技嘉、迎廣等供應鏈同步迎來大單。緯創方面，由於戴爾是CoreWeave主力AI伺服器供應商，緯創則提供戴爾伺服器主機板，且訂單占比最大，優先受惠。

技嘉則是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。技嘉客戶近期頻獲得大單，包括Nebius與微軟簽訂為期五年，價值近200億美元合約，微軟藉此取得AI雲端運算資源。隨著兩大AI客戶大單挹注，技嘉未來業績有機會跟著表態。

機殼廠迎廣則供應技嘉AI機櫃，雙方合作密切，也可望跟著旺。

CoreWeave發言人表示：「這項協議反映CoreWeave在加速全球AI創新所扮演的規模、信賴以及關鍵角色。」該公司將在公布第3季財報時，一同發布協議全文的副本。

輝達表示，這項協議是要確保在需要時都能獲得AI運算資源，「整個產業的A求持續成長，但建立大規模資料中心容量通常需要長期的前置時間、以及四到六年的客戶承諾」，「為了支持新創公司和中小型企業，輝達和CoreWeave正先行打造資料中心基礎設施，提供資料中心容量，以滿足不斷演進的資本所需」。