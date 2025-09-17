輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳昱翔蕭君暉／綜合報導
CoreWeave。路透
輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達砸大錢力捧，CoreWeave後續將布建更多AI伺服器，引爆新一波拉貨潮，緯創（3231）、技嘉、迎廣等協力廠都將迎來大單。

CoreWeave是備受矚目的AI新秀，輝達持股約7%，被譽為是輝達「小金雞」。輝達大手筆為自家轉投資護航，市場按讚，CoreWeave美股15日收盤大漲7.6%。

輝達這次與CoreWeave簽署價值63億美元的雲端服務合約，將向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深合作。CoreWeave在申報文件表示，本月稍早已獲輝達新訂單，根據安排條件，輝達「有義務購買（CoreWeave到2032年4月之前的）剩餘未售出（運算）容量。

CoreWeave大單到手，緯創、技嘉、迎廣等供應鏈同步迎來大單。緯創方面，由於戴爾是CoreWeave主力AI伺服器供應商，緯創則提供戴爾伺服器主機板，且訂單占比最大，優先受惠。

技嘉則是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。技嘉客戶近期頻獲得大單，包括Nebius與微軟簽訂為期五年，價值近200億美元合約，微軟藉此取得AI雲端運算資源。隨著兩大AI客戶大單挹注，技嘉未來業績有機會跟著表態。

機殼廠迎廣則供應技嘉AI機櫃，雙方合作密切，也可望跟著旺。

CoreWeave發言人表示：「這項協議反映CoreWeave在加速全球AI創新所扮演的規模、信賴以及關鍵角色。」該公司將在公布第3季財報時，一同發布協議全文的副本。

輝達表示，這項協議是要確保在需要時都能獲得AI運算資源，「整個產業的A求持續成長，但建立大規模資料中心容量通常需要長期的前置時間、以及四到六年的客戶承諾」，「為了支持新創公司和中小型企業，輝達和CoreWeave正先行打造資料中心基礎設施，提供資料中心容量，以滿足不斷演進的資本所需」。

i17預購火熱 蘋概三王吃補…首個周末報佳音

陸系分析師最新報告指出，蘋果iPhone 17系列新機預購第一個周末人氣比去年的iPhone 16系列旺，以最高階的Pr...

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

走進全新落成的景碩科技幼獅K6廠，這裡是台灣三大載板廠之一的景碩迎戰AI浪潮新武器。

輝達轉投資新創超級巨星 CoreWeave OpenAI 搶合作

輝達轉投資AI新創公司CoreWeave自稱為「AI超級巨星」，專注於提供高性能GPU雲端基礎設施。與亞馬遜AWS、微軟...

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out）...

輝達在陸涉壟斷 恐挨罰420億

輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查，陸媒估算，預計輝達將面臨近14億美元（約新台幣420億元）罰款，如果大陸市場監管總局認...

