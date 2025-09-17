輝達捧AI小金雞 緯創、技嘉等迎大單
輝達宣布，斥資63億美元（約新台幣1,900億元）向該公司轉投資的AI新創公司CoreWeave租用算力。業界看好，輝達砸大錢力捧，CoreWeave後續將布建更多AI伺服器，引爆新一波拉貨潮，緯創（3231）、技嘉、迎廣等協力廠都將迎來大單。
CoreWeave是備受矚目的AI新秀，輝達持股約7%，被譽為是輝達「小金雞」。輝達大手筆為自家轉投資護航，市場按讚，CoreWeave美股15日收盤大漲7.6%。
輝達這次與CoreWeave簽署價值63億美元的雲端服務合約，將向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深合作。CoreWeave在申報文件表示，本月稍早已獲輝達新訂單，根據安排條件，輝達「有義務購買（CoreWeave到2032年4月之前的）剩餘未售出（運算）容量。
CoreWeave大單到手，緯創、技嘉、迎廣等供應鏈同步迎來大單。緯創方面，由於戴爾是CoreWeave主力AI伺服器供應商，緯創則提供戴爾伺服器主機板，且訂單占比最大，優先受惠。
技嘉則是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。技嘉客戶近期頻獲得大單，包括Nebius與微軟簽訂為期五年，價值近200億美元合約，微軟藉此取得AI雲端運算資源。隨著兩大AI客戶大單挹注，技嘉未來業績有機會跟著表態。
機殼廠迎廣則供應技嘉AI機櫃，雙方合作密切，也可望跟著旺。
CoreWeave發言人表示：「這項協議反映CoreWeave在加速全球AI創新所扮演的規模、信賴以及關鍵角色。」該公司將在公布第3季財報時，一同發布協議全文的副本。
輝達表示，這項協議是要確保在需要時都能獲得AI運算資源，「整個產業的A求持續成長，但建立大規模資料中心容量通常需要長期的前置時間、以及四到六年的客戶承諾」，「為了支持新創公司和中小型企業，輝達和CoreWeave正先行打造資料中心基礎設施，提供資料中心容量，以滿足不斷演進的資本所需」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言