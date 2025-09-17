聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

聯發科（2454）昨（16）日宣布，旗下首款採用台積電2奈米製程技術的旗艦級系統單晶片（SoC）已完成設計定案 （tape-out），預計2026年底進入量產，成為業界最早採用2奈米的晶片設計公司之一。

聯發科導入2奈米之後，整體晶片性能表現大增，將更具接單競爭力，有助繼續取得OPPO、vivo等陸系手機品牌大廠訂單，市場按讚，昨天股價勁揚逾3.3%、收1,535元，為3月下旬以來新高價，大漲50元，外資大買1,960張，連四買。

聯發科是繼蘋果、超微等大咖之後，又一家投入台積電2奈米生產的IC設計大廠。聯發科強調，與台積電持續在旗艦行動平台、運算、車用、資料中心等應用領域，一同打造兼具高效能與低功耗的晶片組，此次合作，象徵雙方堅實夥伴關係的全新里程碑。

聯發科表示，台積電強化版2奈米製程技術與現有的N3E製程相比，邏輯密度增加1.2倍，在相同功耗下效能提升高達18％，並能在相同速度下功耗減少約36％。

據了解，聯發科導入2奈米製程之後，首發產品應是下世代5G旗艦晶片天璣9600，應用在手機市場，由於電晶體密度提升，有利於加速AI運算效能，讓聯發科在AI世代持續穩居全球一線IC設計廠。

聯發科總經理陳冠州指出，聯發科採用台積電2奈米製程技術的晶片，展現領先將先進半導體製程技術廣泛應用到多元解決方案的創新能力。與台積電長期緊密合作，聯發科旗艦產品擁有最高效能，為全球客戶帶來從邊緣到雲端的解決方案。

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，2奈米技術是奈米晶片時代的重要一步。

據悉，聯發科、高通、微軟、Meta等大廠都是台積電2奈米客戶，預計將用於資料中心、超級電腦、手機等高階產品。業界分析，聯發科完成2奈米晶片設計定案，有助提前卡位下世代旗艦市場，並在5G、AI PC、車用與資料中心等多元領域持續拓展布局，為2026年與之後產品線奠定競爭優勢。