高科技貨品出口管制 新增近百家陸港企業

經濟部國際貿易署昨（16）日公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，這次基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，新增巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國大陸、葉門等279個實體名單，其中有近百家大陸與香港公司及單位，包括浪潮集團、中科可控等大陸知名企業。

貿易署表示，貿易署定期召開跨部會審查會議，依據《貿易法》第13條授權，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有逾10,800個實體與個人列入該名單。

貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，新增巴基斯坦、伊朗、墨西哥、大陸、葉門等279個實體，同時移除七個實體。

值得注意的是，這次新增279個實體，其中大陸及香港就有近百個，主要是與美國同步，將部分大陸大模型、高性能計算能力、量子技術相關等公司及研究單位列入我國實體清單，包括浪潮集團（Inspur）、寧暢資訊產業（Nettrix）、中科可控（Suma）、重慶西南積體電路設計公司等。

此外，包括南海能源、星熠能源、青島富申石油化工等能源公司，以及上海碳辰、南通屹宏新材料科技，還有優尼科海運（UNICO）、雅典娜海運（ATHENA）、青島聯潤國際船舶代理等航運公司，也入列這波實體清單中。

貿易署表示，國內廠商若欲出口予我國實體名單中受管制實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。另，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。