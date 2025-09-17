亞馬遜衝低軌衛星 帶動昇達科、華通、燿華等接單

亞馬遜旗下低軌衛星「Kuiper計畫」宣布，要打造3,200顆衛星群，2026年於全球26個國家與市場推出服務，2028年完成全球覆蓋並展開第二代衛星群發射計畫，屆時衛星發射量將較原規劃倍增。亞馬遜衝刺低軌衛星，帶旺昇達科（3491）、華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）等協力廠。

亞馬遜Kuiper計畫衛星項目政府解決方案總裁弗里曼（Ricky Freeman）於巴黎世界空間商業周活動上透露，該公司衛星互聯網項目規劃在2026年首季底向美國、加拿大、法國、德國和英國提供服務，核心目標為構建由3,200多顆衛星組成的衛星群，為個人用戶、企業和政府提供網路。

弗里曼透露，該計畫後續將部署覆蓋更多南緯地區的衛星，到2026年底擴展至26個國家，並於2027年實現赤道區域覆蓋，2028年完成全球覆蓋，涵蓋88至100個國家，包括極地地區，並為此將在原定部署計畫外增發衛星。弗里曼並強調，「對當前進展非常滿意」。

亞馬遜Kuiper計畫2026年推出衛星服務

業界解讀，亞馬遜第一代Kuiper計畫已獲美國主管機關核准的衛星數量約3,236顆，預計2029年前全部完成部署，此次訊息透露「第二代Kuiper計畫」預計2028年開始發射，數量也約3,200多顆，代表亞馬遜加速衛星布局，發射衛星量更將倍增。

亞馬遜加大低軌衛星發射力道，相關協力廠訂單同步大增。台廠中，昇達科已是Kuiper供應鏈，關鍵元件供應衛星酬載、使用者終端以及地面站。昇達科不評論客戶，強調8月來自低軌衛星產品營收占比達58%，營收貢獻月增68%，來自低軌衛星訂單占比達74%。因應未來低軌衛星訂單需求，昇達科指出，台灣新廠及越南新產能陸續加入，為未來大量訂單出貨奠定基礎。

華通是低軌衛星板龍頭，泰國新廠今年首季進入全製程生產，除原有衛星主力客戶，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌衛星，新客戶加上新產能加持下，看好低軌衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。

法人認為，全球低軌衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早，已耕耘近十年，供應鏈的領導地位穩固，泰國廠規模放大，勢必吸引其他急需海外產能的客戶合作。

燿華也積極跨入低軌衛星應用，雖然上半年營運偏淡，法人期待下半年低軌衛星新客戶加入後，將為營運注入新動能。

金寶專攻低軌衛星地面站主機板，已是國際低軌衛星供應商重要夥伴，並因應客戶需求展開全球布局。金寶總經理陳威昌看好低軌衛星發展，並強調「金寶低軌衛星布建愈多，獲利就愈有機會」，正積極汰弱留強、拓展高附加價值產品線。



延伸閱讀

亞馬遜通訊服務 明年下半年登台