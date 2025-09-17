亞馬遜通訊服務 明年下半年登台

亞馬遜旗下低軌衛星Kuiper計畫2026年在全球26個國家及市場推出衛星通訊服務，更積極在全球關鍵市場設立辦公室，為衛星服務上線預作準備，近期在台灣成立「台灣亞馬遜柯伊伯有限公司」，最快明年下半年登台，成為繼OneWeb之後，第二家落地台灣的低軌衛星業者。

為在全球推出衛星通訊服務，Kuiper除持續加速發射低軌衛星，更在各地設立辦公室，針對南韓、日本及台灣等三地，招募相關衛星通訊人員。

亞馬遜更在台灣成立辦公室及設立台灣亞馬遜柯伊伯公司（Amazon Kuiper Taiwan Limited）」，由Amazon Devices & Services亞洲區總經理林健哲擔任負責人。

近期更對外招募負責Kuiper政府方案台灣區總經理，凸顯Kuiper可望2026年進入台灣市場，搭上該計畫全球的第一波衛星通訊服務上市作業。

國科會主委吳誠文日前指出，正積極與Kuiper洽談合作，未來可望與台灣低軌通性互通，強化台灣「星網」布局。

中華電信在獨家拿下OneWeb的低軌衛星代理權，並引進台灣開始推動高中低軌的衛星服務外，也積極與全球低軌衛星營運商洽商。