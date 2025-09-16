AI新創漸強實驗室發布全新戰略藍圖 服務版圖擴展至日、泰、星市場

人工智慧（AI）新創企業漸強實驗室今（16）日正式發布「AI-First Communication Cloud」戰略藍圖，旨在重新定義AI時代的商業溝通，透過整合行銷、銷售到客服的全場景數據，為企業打造可信任、可即時行動的專屬AI團隊，引領台灣SaaS產業從「單點工具疊加」邁向「一站式平台解決方案」，實現真正的AI數位轉型。

「2025台灣AI+MarTech白皮書」指出，近五年來台灣市場的軟體工具數量激增264%，成長動能強勁。然而，工具林立的背後，企業卻普遍面臨「工具越多，整合越難」的困境。大量功能單一、彼此獨立的工具，導致企業數據難以串連，反而造成資源浪費與效率低落。

漸強實驗室共同創辦人暨執行長薛覲指出，許多企業在解決問題或導入AI的過程中，購買了許多工具，卻發現它們難以協同運用，反而變成了新的「數位路障」，這正是漸強實驗室決心要解決的問題。漸強實驗室的「AI-First Communication Cloud」策略，核心就是為了打破數據、工具的隔閡，再進一步透過可信任、可行動的AI一站式解決方案，縮短企業從洞察到行動的距離。

薛覲表示，展望2026年，漸強實驗室將務實地把MAAC、CAAC、全新AI原生產品DAAC和專業AI顧問服務逐步完善，將AI優勢深入於企業營運之中，藉由每一次顧客互動，讓AI驅動更有效的溝通，成就企業在AI新時代的轉型與成長。

漸強實驗室思考未來AI產品的價值，不應只能解決單一問題，透過AI的賦能，漸強實驗室要讓旗下三大產品MAAC、CAAC、DAAC互相串聯、創造綜效，其所構成「AI All-in-one Solution」目標於2026年達成三大商業目標：讓商業互動精準有效、成為推動業績與轉換率的必備工具、將企業數據轉為「可立即行動的商業建議」。

除了本土市場，漸強實驗室也將台灣市場積累的成功經驗，積極推向亞洲。漸強實驗室目前的服務版圖已從台灣延伸至日本、泰國與新加坡市場，並持續深化在地化服務。