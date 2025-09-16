遠傳深耕智慧淨零 攜手院校推永續轉型

遠傳深耕智慧校園領域，以自主開發的能源管理系統（EMS）為核心，助校園達成淨零減碳目標，已獲超過15所大專院校的能源相關專案，並攜手中興大學建置全台第一個獲得台電補助的「校園微電網」，持續擴大智慧校園版圖。

日前舉辦的「2025亞太永續博覽會」參展校園數量創下新高，遠傳（4904）今天宣布，展出「智慧淨零校園」創新應用受矚目，遠傳以大數據、人工智慧、物聯網與雲端科技開發綠色資通訊解決方案，由內而外驅動數位淨零雙軸轉型。

針對大學校區龐大的管理痛點，遠傳為大專院校量身打造能源創新管理應用，將跨院區的路燈、空調、熱泵、充電樁、太陽能、微電網等設施，從用電、發電到儲能資訊整合至「校級能源管理平台」，達到智慧化管理與量化減碳成效，平台還能進一步結合AI、數位雙生（Digital Twin）等技術，打造校級戰情室儀表板，以可視化管理提升決策效率。

遠傳表示，與龍華科大於今年開啟合作，積極投入校園數位與永續轉型的工程，目前已完成能管系統與電表建置的整合與驗證（POC），預計在明年正式採用遠傳新創加速器「永訊智庫」的碳盤查與永續管理解決方案，導入後預期可縮減2至3成的盤查時間。

淡江大學繼攜手遠傳啟動全台首座「校園永續雲」碳管理平台之後，瞄準AI趨勢，再度聯手啟動全台首座「AI雲端校務治理系統」。淡江也與遠傳進一步合作，首創數位雙生能源管理平台。

遠傳於去年與慈濟大學全球事務處合作，以生成式AI技術打造國際生專屬的AI校務助理，提供即時英文問答及翻譯服務，協助國際生加速融入校園生活。