遠傳深耕智慧淨零 攜手院校推永續轉型
遠傳深耕智慧校園領域，以自主開發的能源管理系統（EMS）為核心，助校園達成淨零減碳目標，已獲超過15所大專院校的能源相關專案，並攜手中興大學建置全台第一個獲得台電補助的「校園微電網」，持續擴大智慧校園版圖。
日前舉辦的「2025亞太永續博覽會」參展校園數量創下新高，遠傳（4904）今天宣布，展出「智慧淨零校園」創新應用受矚目，遠傳以大數據、人工智慧、物聯網與雲端科技開發綠色資通訊解決方案，由內而外驅動數位淨零雙軸轉型。
針對大學校區龐大的管理痛點，遠傳為大專院校量身打造能源創新管理應用，將跨院區的路燈、空調、熱泵、充電樁、太陽能、微電網等設施，從用電、發電到儲能資訊整合至「校級能源管理平台」，達到智慧化管理與量化減碳成效，平台還能進一步結合AI、數位雙生（Digital Twin）等技術，打造校級戰情室儀表板，以可視化管理提升決策效率。
遠傳表示，與龍華科大於今年開啟合作，積極投入校園數位與永續轉型的工程，目前已完成能管系統與電表建置的整合與驗證（POC），預計在明年正式採用遠傳新創加速器「永訊智庫」的碳盤查與永續管理解決方案，導入後預期可縮減2至3成的盤查時間。
淡江大學繼攜手遠傳啟動全台首座「校園永續雲」碳管理平台之後，瞄準AI趨勢，再度聯手啟動全台首座「AI雲端校務治理系統」。淡江也與遠傳進一步合作，首創數位雙生能源管理平台。
遠傳於去年與慈濟大學全球事務處合作，以生成式AI技術打造國際生專屬的AI校務助理，提供即時英文問答及翻譯服務，協助國際生加速融入校園生活。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言