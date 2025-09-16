快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

遠傳深耕智慧淨零 攜手院校推永續轉型

中央社／ 台北16日電

遠傳深耕智慧校園領域，以自主開發的能源管理系統（EMS）為核心，助校園達成淨零減碳目標，已獲超過15所大專院校的能源相關專案，並攜手中興大學建置全台第一個獲得台電補助的「校園微電網」，持續擴大智慧校園版圖。

日前舉辦的「2025亞太永續博覽會」參展校園數量創下新高，遠傳（4904）今天宣布，展出「智慧淨零校園」創新應用受矚目，遠傳以大數據、人工智慧、物聯網與雲端科技開發綠色資通訊解決方案，由內而外驅動數位淨零雙軸轉型。

針對大學校區龐大的管理痛點，遠傳為大專院校量身打造能源創新管理應用，將跨院區的路燈、空調、熱泵、充電樁、太陽能、微電網等設施，從用電、發電到儲能資訊整合至「校級能源管理平台」，達到智慧化管理與量化減碳成效，平台還能進一步結合AI、數位雙生（Digital Twin）等技術，打造校級戰情室儀表板，以可視化管理提升決策效率。

遠傳表示，與龍華科大於今年開啟合作，積極投入校園數位與永續轉型的工程，目前已完成能管系統與電表建置的整合與驗證（POC），預計在明年正式採用遠傳新創加速器「永訊智庫」的碳盤查與永續管理解決方案，導入後預期可縮減2至3成的盤查時間。

淡江大學繼攜手遠傳啟動全台首座「校園永續雲」碳管理平台之後，瞄準AI趨勢，再度聯手啟動全台首座「AI雲端校務治理系統」。淡江也與遠傳進一步合作，首創數位雙生能源管理平台。

遠傳於去年與慈濟大學全球事務處合作，以生成式AI技術打造國際生專屬的AI校務助理，提供即時英文問答及翻譯服務，協助國際生加速融入校園生活。

AI 遠傳 平台

延伸閱讀

讓學生自然說客語 花蓮鳳仁國小轉型客家實驗學校

培育社工人才 衛福部補助大專院校開學士後課程

打造客庄特色校園 鳳仁國小變身東部首間客家實驗學校

永湖集團導入AI瑕疵辨識 智慧製造接軌國際

相關新聞

群聯8月獲利跳升49倍 執行長潘健成：明年還會缺貨

NAND控制晶片大廠群聯(8299)因股價漲幅過大，被主管機關要求公布單月損益，群聯今天公告8月營收59.34億元，年增...

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、...

Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，...

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。