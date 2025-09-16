快訊

雷虎科技攜手中科院 展示無人載具作戰系統整合實力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎「海鯊號800」搭載中科院火箭彈及7聯裝發射箱，展示海上精準打擊。雷虎科技提供
雷虎「海鯊號800」搭載中科院火箭彈及7聯裝發射箱，展示海上精準打擊。雷虎科技提供

無人機大廠雷虎（8033）科技16日宣布，將於台北國防航太展中，與國家中山科學研究院聯合展示多型無人載具，整合中科院研製的作戰光學與彈藥系統解決方案，展現我國在無人載具應用與系統整合的研發實力。

為響應政府「國機國造」、「國艦國造」及「軍民合作」政策，雷虎科技自2024年申請進駐中科院軍民通用中心(軍通中心)，積極配合國防部政策，與中科院簽署多項技術授權及軍民合作項目。

憑藉此合作基礎，雷虎科技宣布於台北國防航太展與中科院聯合展示多型無人載具。其中，海上火箭彈攻擊快艇示範，由雷虎「海鯊號800」無人艇搭載中科院2.75吋火箭彈及7聯裝發射箱，展示海上精準打擊與系統整合能力。

海上蜂群攻擊快艇示範，由雷虎「海鯊號600」無人艇搭載中科院巡飛彈與六管發射系統，展示海上蜂群協同作戰能力。

FPV自殺攻擊型無人機示範，由雷虎FPV(第一人稱視角)無人機搭載中科院反裝甲火箭彈頭，展示小型平台精準打擊效能，可有效反制輕、重型裝甲、氣墊船及運輸車等陸上載具。

雷虎科技表示，此次與中科院的聯合展示，主要響應政府國機國造與軍民合作政策，透過軍通中心的技術移轉與合作，實現平台、彈藥與指揮控制系統的深度整合，展現我國無人載具產業與中科院研發作戰系統整合的實力。

展望未來，雷虎科技強調，將持續推動促進國防科技產業化，替我國國防安全貢獻力量。

雷虎FPV無人機搭載中科院反裝甲火箭彈頭，展示小型平台精準打擊效能。雷虎科技提供
雷虎FPV無人機搭載中科院反裝甲火箭彈頭，展示小型平台精準打擊效能。雷虎科技提供

中科 無人機 雷虎科技

