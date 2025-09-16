群聯8月獲利跳升49倍 執行長潘健成：明年還會缺貨

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯創辦人暨執行長潘健成。圖／本報資料照片
NAND控制晶片大廠群聯(8299)因股價漲幅過大，被主管機關要求公布單月損益，群聯今天公告8月營收59.34億元，年增23.48%，稅後純益6.5億元，年增49倍，每股稅後純益3.15元。

群聯執行長潘健成日前受訪時表示，主要原廠配合並調漲價格態度強硬，伴隨各家有秩序調控出貨及AI應用更普及，明年NAND Flash還是會缺貨，但他希望價格能溫和上漲，避免影響終端導入意願。

群聯表示，受惠 NAND市況回溫，加上去年比較基期較低，獲利也呈現大幅成長，因雲端服務業者（CSP） 擴大導入固態硬碟（ SSD），加上原廠陸續調漲價格，獲利也明顯回升。

群聯指出，8 月獲利成長除了顯示 NAND 儲存市場需求逐步回溫外，也因 2024 年 8 月基期較低，使得年增幅度更加顯著。 8 月份每股盈餘 (EPS) 亦達新台幣 3.15 元，顯示群聯在非消費型市場 (Non-consumer) 的布局以及研發投資也持續正面挹注公司獲利。

觀察近期市場動態顯示，群聯表示，HDD 缺貨情況逐漸浮現，有望提升雲端服務供應商 (CSP) 在資料中心導入 SSD 的意願，進一步推升 NAND 後續報價。整體 NAND 市場自 2024 年第三季放緩後，至 2025 年第二季開始已有逐步回溫跡象，帶動相關供應鏈信心。

同時，NAND 原廠對市場需求展望轉趨正面，並已陸續啟動價格調整。群聯也將持續強化與 NAND 原廠的合作，以確保供貨能滿足全球客戶的多元應用需求，並抓住市場復甦帶來的成長契機。

NAND 群聯

