台灣大投資智寶將登錄興櫃 未來跨界合作擴大ACG生態圈
台灣大哥大（3045）策略投資夥伴智寶國際將於9月18日正式登錄興櫃，台灣大總經理林之晨表示，雙方已合作深耕IP產業鏈，打造跨平台娛樂生態系，未來更將攜手跨界合作，擴大 ACG（動漫遊戲）產業生態圈。
智寶是全台首家以動漫遊戲IP為核心戰略、進軍資本市場的公司，台灣大自2021年投資以來，目前持股約17.65%，近年智寶年營收從疫情期間數百萬元迅速成長，2024年躍升至破2億元。
林之晨指出，台灣大與智寶合作動畫製作、IP授權與代理、遊戲研發與發行，共同深耕IP產業鏈，已逐步形成具規模的IP旗艦戰隊。為強化雙方IP內容布局，台灣大與智寶於2024年合資成立「回歸線娛樂」，台灣大持股40%，專注於動畫IP代理與發行，並透過台灣大OTT平台MyVideo，將優質IP作品呈現給各年齡層觀眾。短短一年內，回歸線娛樂即達成台灣新番流量前三大動畫代理商的亮眼成績，更於2025年第2季達成單季獲利，展現其快速規模化的營運能力。
林之晨表示，未來台灣大將持續支持智寶，攜手打造一個結合內容創作、數位平台、國際合作與線下體驗的完整娛樂生態圈，並透過台灣大「Telco+Tech」策略以及國際電信聯盟Bridge Alliance，將台灣成功的IP經驗推廣至東南亞市場，擴大ACG生態圈的國際影響力，讓世界看見台灣文化創意產業的軟實力與國際競爭力。
