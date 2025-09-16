快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

台數科助攻防詐 以三引擎讓科技防詐深入社區與家庭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣數位光訊科技（6464）日前加入「台灣數位DNA打詐聯盟」，以零信任資安、哈TV機上盒與五大在地新聞台的三大引擎優勢，結合政府政策與其他科技業的跨業合作，讓科技防詐深入社區與家庭，落實「安全上網、安心生活」。

台數科總裁廖紫岑表示，詐騙造成的不只是財損，更是社會信任受創。台數科將以零信任資安＋哈TV＋在地媒體 三引擎，讓「安全上網、安心生活」真正落地，守護每一戶家庭。

台數科副執行長羅文龍日前參加「防詐新力量—TWDNA聯盟產業響應啟動記者會」，羅文龍表示，台數科在聯盟中的優勢，是擁有三大防詐引擎。

羅文龍表示，首先，從光纖到客廳讓防護不僅止於網路端，更延伸到社區與家庭，第二，台數科在零信任資安方面，全台唯一通過政府「零信任資安產品驗證」的有線電視業者，建立「永不預設信任、持續驗證」體系，第三，綿密的光纖骨幹＋雲端監測，可為全民打造可信上網環境。

另外，台數科表示，深耕家庭，用戶家中的哈TV機上盒，可以讓防詐教育從家中遙控器開始，提供新聞、公益短片、識詐教學，幫助家庭成員，特別是長輩，快速接收正確資訊。

在媒體識讀方面，台數科表示，身為中台灣最大有線電視系統台，服務涵蓋台中、南投、雲林、嘉義至台南，五大新聞台＋自製內容，深入社區、校園與家庭建立「社區型防詐教育網絡」，補足全民數位識讀力。

數發部強調，這次「台灣數位DNA打詐聯盟」正是政策＋產業雙輪驅動的典範，透過電信、金融、媒體與ICT產業的跨域協作，形成全民防詐的堅實防護網。除台數科外，還有多家 ICT 與資安領域的企業共同參與，包括國眾電腦（5410）、精誠資訊（6214）、雲力橘子數位、智雲科技、伸波通訊、OmniBud這些企業與台數科攜手，將在資安防護、雲端應用、數位媒體、通訊服務等面向展開跨域合作，全面支持政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」。

資安 台數科

延伸閱讀

嘉大景觀學系團隊駐村遇百年風災 獲大專生洄游農村競賽銅獎

桃園醉男社區鬧事 踹門毆保全遭壓制逮捕

國泰世華銀實踐公平待客

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

相關新聞

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、...

群聯8月獲利跳升49倍 執行長潘健成：明年還會缺貨

NAND控制晶片大廠群聯(8299)因股價漲幅過大，被主管機關要求公布單月損益，群聯今天公告8月營收59.34億元，年增...

Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，...

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。