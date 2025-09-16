台數科助攻防詐 以三引擎讓科技防詐深入社區與家庭

台灣數位光訊科技（6464）日前加入「台灣數位DNA打詐聯盟」，以零信任資安、哈TV機上盒與五大在地新聞台的三大引擎優勢，結合政府政策與其他科技業的跨業合作，讓科技防詐深入社區與家庭，落實「安全上網、安心生活」。

台數科總裁廖紫岑表示，詐騙造成的不只是財損，更是社會信任受創。台數科將以零信任資安＋哈TV＋在地媒體 三引擎，讓「安全上網、安心生活」真正落地，守護每一戶家庭。

台數科副執行長羅文龍日前參加「防詐新力量—TWDNA聯盟產業響應啟動記者會」，羅文龍表示，台數科在聯盟中的優勢，是擁有三大防詐引擎。

羅文龍表示，首先，從光纖到客廳讓防護不僅止於網路端，更延伸到社區與家庭，第二，台數科在零信任資安方面，全台唯一通過政府「零信任資安產品驗證」的有線電視業者，建立「永不預設信任、持續驗證」體系，第三，綿密的光纖骨幹＋雲端監測，可為全民打造可信上網環境。

另外，台數科表示，深耕家庭，用戶家中的哈TV機上盒，可以讓防詐教育從家中遙控器開始，提供新聞、公益短片、識詐教學，幫助家庭成員，特別是長輩，快速接收正確資訊。

在媒體識讀方面，台數科表示，身為中台灣最大有線電視系統台，服務涵蓋台中、南投、雲林、嘉義至台南，五大新聞台＋自製內容，深入社區、校園與家庭建立「社區型防詐教育網絡」，補足全民數位識讀力。

數發部強調，這次「台灣數位DNA打詐聯盟」正是政策＋產業雙輪驅動的典範，透過電信、金融、媒體與ICT產業的跨域協作，形成全民防詐的堅實防護網。除台數科外，還有多家 ICT 與資安領域的企業共同參與，包括國眾電腦（5410）、精誠資訊（6214）、雲力橘子數位、智雲科技、伸波通訊、OmniBud這些企業與台數科攜手，將在資安防護、雲端應用、數位媒體、通訊服務等面向展開跨域合作，全面支持政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」。