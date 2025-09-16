快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

留才中心助留5萬外國人力 科技大廠景碩、恩智浦都受益

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
景碩科技公司及台灣恩智浦公司均透過勞動部「移工留才久用服務中心」留才。勞動部／提供
景碩科技公司及台灣恩智浦公司均透過勞動部「移工留才久用服務中心」留才。勞動部／提供

因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部推動「移工留才久用方案」，於確保國人就業機會的前提下，讓外國中階技術人力無在台工作年限的限制，適時補充雇主所需長期穩定勞動力。「移工留才久用方案」自推動以來獲得各界肯定，符合申請條件的雇主均可提出申請。

勞動部表示，經統計截至2025年7月底止，雇主申請外國中階技術人力的人數共計5萬5,773人，已核准5萬1,925人。其中，產業類核准人數達到2萬593人、社福類核准人數更多達3萬1,332人，留用人數持續創新高，雇主與勞工共創雙贏。

勞動部舉例，從事半導體IC封裝用載板研發、製造與銷售的「景碩科技股份有限公司」，是目前我國移工轉任中階技術人力的前3大公司。

景碩人資處資深處長李秉澤表示，公司內部生產流程需長年經驗與技術積累，非短期訓練可取代，且觀察到移工轉任中階技術人力後，對於工作態度正向的轉變，因為他們知道這是一種被看見的價值與肯定，因此更加投入完成公司主管交付的任務與挑戰，也連帶改善同儕之間的職場氛圍。

景碩公司之中，在台灣工作已近12年的菲籍移工艾威（Alvin Salazar）成功轉任中階技術人力後，得以延續在台灣的職涯發展，並感謝公司對他的肯定。

勞動部提到，身為全球汽車、工業物聯網、行動裝置與通訊基礎建設晶片的全球半導體大廠「台灣恩智浦半導體股份有限公司」，在台灣積極推動移工轉任中階技術人力，作為公司穩定人力的重要策略。

恩智浦人資經理江佩蒓指出，許多移工服務多年，熟悉產線流程與品質標準，展現出高度責任感與穩定性，更具備領導與問題解決能力。透過轉任中階技術職位，不僅能延續其價值，也有效降低人力流動所帶來的斷層風險。

恩智浦產線督導張安柔也表示，這群外國中階技術人力積極融入台灣與企業文化，成為新進移工與本地員工之間的溝通橋梁與技術樞紐。擔任儲備領班的菲籍中階技術人力馬內莎（Mylene Saavedra Lozaldo）感謝公司的肯定，並鼓勵在台移工：「持續努力、學習新技能，就是邁向成功職涯的最佳途徑。」

勞動部表示，景碩及恩智浦公司，均體認到隨著國內人口結構的改變，整體產業環境普遍性面臨缺工挑戰，但對於講究技術與養成訓練的企業來說，有足夠且穩定的即戰力尤為重要，而「移工留才久用方案」不僅為企業留住可靠的技術人力，也提供外國勞動力薪資保障與職涯發展機會。

另，景碩科技公司及台灣恩智浦公司均表示，透過勞動部「移工留才久用服務中心」的個別化深度諮商輔導，協助公司快速瞭解申請資格，即可妥善規劃移工轉任中階技術人力的時程，順利將廠內多位資深移工完成轉任，協助公司延續技術能量。

勞動部表示，為持續協助國內產業留用優質外國技術人力，「移工留才久用服務中心」提供申辦諮詢服務。如果想進一步瞭解方案內容，民眾可到「移工留才久用服務中心服務網」或電洽免付費專線、服務專線，將有專人竭誠提供服務。

移工 勞動部 恩智浦

延伸閱讀

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

影／泰國脆鹹餅、捲心餅夾300萬元大麻 越南2移工走私來台落網

AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

相關新聞

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、...

Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，...

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。