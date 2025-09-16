留才中心助留5萬外國人力 科技大廠景碩、恩智浦都受益

因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部推動「移工留才久用方案」，於確保國人就業機會的前提下，讓外國中階技術人力無在台工作年限的限制，適時補充雇主所需長期穩定勞動力。「移工留才久用方案」自推動以來獲得各界肯定，符合申請條件的雇主均可提出申請。

勞動部表示，經統計截至2025年7月底止，雇主申請外國中階技術人力的人數共計5萬5,773人，已核准5萬1,925人。其中，產業類核准人數達到2萬593人、社福類核准人數更多達3萬1,332人，留用人數持續創新高，雇主與勞工共創雙贏。

勞動部舉例，從事半導體IC封裝用載板研發、製造與銷售的「景碩科技股份有限公司」，是目前我國移工轉任中階技術人力的前3大公司。

景碩人資處資深處長李秉澤表示，公司內部生產流程需長年經驗與技術積累，非短期訓練可取代，且觀察到移工轉任中階技術人力後，對於工作態度正向的轉變，因為他們知道這是一種被看見的價值與肯定，因此更加投入完成公司主管交付的任務與挑戰，也連帶改善同儕之間的職場氛圍。

景碩公司之中，在台灣工作已近12年的菲籍移工艾威（Alvin Salazar）成功轉任中階技術人力後，得以延續在台灣的職涯發展，並感謝公司對他的肯定。

勞動部提到，身為全球汽車、工業物聯網、行動裝置與通訊基礎建設晶片的全球半導體大廠「台灣恩智浦半導體股份有限公司」，在台灣積極推動移工轉任中階技術人力，作為公司穩定人力的重要策略。

恩智浦人資經理江佩蒓指出，許多移工服務多年，熟悉產線流程與品質標準，展現出高度責任感與穩定性，更具備領導與問題解決能力。透過轉任中階技術職位，不僅能延續其價值，也有效降低人力流動所帶來的斷層風險。

恩智浦產線督導張安柔也表示，這群外國中階技術人力積極融入台灣與企業文化，成為新進移工與本地員工之間的溝通橋梁與技術樞紐。擔任儲備領班的菲籍中階技術人力馬內莎（Mylene Saavedra Lozaldo）感謝公司的肯定，並鼓勵在台移工：「持續努力、學習新技能，就是邁向成功職涯的最佳途徑。」

勞動部表示，景碩及恩智浦公司，均體認到隨著國內人口結構的改變，整體產業環境普遍性面臨缺工挑戰，但對於講究技術與養成訓練的企業來說，有足夠且穩定的即戰力尤為重要，而「移工留才久用方案」不僅為企業留住可靠的技術人力，也提供外國勞動力薪資保障與職涯發展機會。

另，景碩科技公司及台灣恩智浦公司均表示，透過勞動部「移工留才久用服務中心」的個別化深度諮商輔導，協助公司快速瞭解申請資格，即可妥善規劃移工轉任中階技術人力的時程，順利將廠內多位資深移工完成轉任，協助公司延續技術能量。

勞動部表示，為持續協助國內產業留用優質外國技術人力，「移工留才久用服務中心」提供申辦諮詢服務。如果想進一步瞭解方案內容，民眾可到「移工留才久用服務中心服務網」或電洽免付費專線、服務專線，將有專人竭誠提供服務。