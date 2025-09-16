南俊國際 GB300導軌9月開始出貨

受到產品組合持續優化，以及美元匯率回升之下，法人預估，南俊國際（6584）自結8月合併毛利率有機會站上37%，月增3個百分點，加上業外匯兌回升收益，單月獲利表現可望再創高。同時，該公司9月隨著輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器導軌開始出貨，以及通用伺服器導軌持續增溫，單季獲利表現可期。

南俊國際9月2日到15日被列為處置股，16日為解禁出關首日，賣壓湧現之下，股價被打到跌停，收跌停價232元。

南俊國際在伺服器導軌是龍頭廠商川湖之外的第二供應商，該公司陸續取得輝達合格供應商（AVL）與推薦供應商（RVL）資格，且GB300伺服器導軌，在第2季也取得輝達量產準備(MP Ready)資格，第3季開始出貨，未來業績成長可期。