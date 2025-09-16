南俊國際 GB300導軌9月開始出貨
受到產品組合持續優化，以及美元匯率回升之下，法人預估，南俊國際（6584）自結8月合併毛利率有機會站上37%，月增3個百分點，加上業外匯兌回升收益，單月獲利表現可望再創高。同時，該公司9月隨著輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器導軌開始出貨，以及通用伺服器導軌持續增溫，單季獲利表現可期。
南俊國際9月2日到15日被列為處置股，16日為解禁出關首日，賣壓湧現之下，股價被打到跌停，收跌停價232元。
南俊國際在伺服器導軌是龍頭廠商川湖之外的第二供應商，該公司陸續取得輝達合格供應商（AVL）與推薦供應商（RVL）資格，且GB300伺服器導軌，在第2季也取得輝達量產準備(MP Ready)資格，第3季開始出貨，未來業績成長可期。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言