禾薪科技進駐竹科X基地軟體園區 引領5G專網新革命

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
禾薪科技創辦人陳志成博士（右三）16日應邀出席竹科管理局記者會簡報。記者李珣瑛／攝影
禾薪科技創辦人陳志成博士（右三）16日應邀出席竹科管理局記者會簡報。記者李珣瑛／攝影

Saviah禾薪科技創辦人陳志成博士16日表示，禾薪科技是全球第一家專攻5G核心網路開源軟體者，目前在台灣的5G專網市占率逾六成；若排除電信業的公網業者，禾薪科技的市占率更高達八成。去年起並已拓及海外，在法國及日本市場均有收費客戶。

陳志成16日出席竹科管理局例行記者會，他表示，專注於5G核心網路自主研發的禾薪科技進駐新竹科學園區X基地軟體園區，標誌公司在深耕台灣市場的同時，積極擴展國際布局。憑藉開放架構與高效能的5G專網解決方案，Saviah正加速企業的數位轉型與智慧化升級，並已在智慧製造、AI、物聯網及公共安全等多個領域落地應用，展現領先市場的技術實力。

陳志成指出，Saviah研發的5G核心網路（5GC）已成功通過多家國際電信商與設備商的互通測試，展現出卓越的兼容性與穩定性，並已在智慧工廠、智慧媒體、娛樂、虛擬實境訓練、智慧港口、智慧農業及智慧醫療等多個場域落地，使Saviah成為全台市占率最高的核心網路公司。藉由進駐竹科軟體園區，Saviah將能更緊密結合產業鏈與研發資源，攜手合作夥伴推動更多創新的5G/6G應用，加速AI與5G專網的整合發展，彰顯「5G 專網必備（must have）」的關鍵價值。

Saviah的5G核心網路起源於陽明交大研發的free5GC —全球首個符合3GPP Release 15標準的開源5GC網路（現已發展至 Release 17），並於2024年加入全球規模最大的開放原始碼組織Linux基金會。憑藉專業團隊的深度商業化優化，Saviah推出的5GC軟體不僅性能卓越、可靠穩定，且具高度安全性與彈性客製化能力，已在眾多場域成功部署，充分展現其兼容性與穩定性，成為企業建置5G專網的首選方案。

Saviah的成功源自陽明交大孕育的創新技術、國科會的研發推動力與經濟部的創業啟動資金，並以開源精神走向商業化，立足台灣、拓展全球。秉持「軟體定義未來，驅動無限可能」的理念，Saviah將持續以自主技術與創新應用，引領5G專網的新時代。

陳志成看好未來5G與6G將更加緊密融入人類生活，催生更多創新應用，包括沉浸式全像通訊、自駕城市專網、遠距手術與跨國醫療協作，以及五官互動通訊等。這些應用不僅傳遞影像與聲音，還能即時同步觸覺、嗅覺與味覺，實現真正「身歷其境」的互動體驗。

他強調，禾薪科技將以台灣為核心據點，持續深化與歐、美、日等地的合作，提供安全、靈活且可延展的5G專網解決方案，助力企業迎接下一波數位革命。

禾薪科技創辦人陳志成博士。記者李珣瑛／攝影
禾薪科技創辦人陳志成博士。記者李珣瑛／攝影

