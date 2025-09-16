戴爾科技論壇登場 持續看好台灣AI伺服器買氣

戴爾（ Dell ）16日在台舉行「戴爾科技論壇（2025 Dell Technologies Forum）」，今年以「突破界線．開創未來新局」為主題，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥指出，台灣市場AI伺服器銷售持續增長，客戶群涵蓋金融業、製造業如資通訊（ICT）、汽車製造業及半導體產業等。

戴爾科技論壇今年以「突破界線．開創未來新局」為主題，聚焦AI驅動的數位轉型、次世代AI個人電腦、現代化資料中心與多雲架構等顛覆性技術，透過主題演講、解決方案實境展示區與分會論壇等內容，探討如何重新定義工作的方式、加速創新腳步與領導思維，並分享端對端解決方案，助力企業塑造未來藍圖、開創無限可能。

針對AI伺服器銷售狀況，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥指出，台灣市場AI伺服器銷售持續增長，客戶主要分為兩類，一是少數、但購買大量用於訓練的AI伺服器客戶，二是多數、但購買少量GPU用於特定流程的客戶，客戶傾向於先挑選兩三個流程進行AI化，看到效果後再擴大應用，因為並非所有流程都需要AI化。

以台灣市場來看，金融業是AI應用的領先者，應用包含防詐、客戶服務、信用評價等，特別在保險與證券領域；而製造業以數位化程度較高的企業為主，如資通訊（ICT）、汽車製造、半導體產業等，其他還有醫療、智慧城市及零售業等客戶。

法人看好，戴爾伺服器相關代工廠緯創（3231）、鴻海（2317）、英業達（2356）及神達（3706）等有望同步受惠。其中，緯創訂單比重最大，在戴爾AI伺服器業務持續擴大下，緯創受惠程度大。

此外，輝達（NVIDIA）力推最小AI超級電腦商機，戴爾先前也推出搭載GB10晶片的Dell Pro Max產品。針對新品銷售狀況，廖仁祥回應，最近大家都對該機在預購，客戶興趣都很高，但用戶會慢慢清楚這產品適合誰，因為GB10主要鎖定客戶群是開發者，該機不能跑Windows系統，一般客戶會選工作站。