快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

信邦五大產業將全面成長 半導體與人形機器人未來將成為領頭羊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
信邦董事長王紹新。記者蕭君暉／攝影
信邦董事長王紹新。記者蕭君暉／攝影

信邦（3023）董事長王紹新16日表示，該公司五大產業（MAGIC）即醫療、汽車航太、綠能、工業與通訊明年將全面成長，拿下全球半導體設備龍頭大型機櫃訂單，看好半導體與機器人將是推升未來業績成長的領頭羊，同時，上半年衰退的美國綠能產業訂單也開始回流，業績可望觸底回升。

台灣電子連接產業協會今天舉行「遽變下的連接產業技術論壇2025」，王紹新以「新經濟局勢下企業全球思維」為題發表演講，他在會後接受訪問時，做出以上表示。

信邦近期綠能產業部門的衰退，主要是美國太陽能逆變器客戶，受到川普政策的影響，導致需求下滑。不過，王紹新說，之前確實受到川普政策阻礙，但是最近美國綠能恢復過去的政策，有開放了，客戶恢復量產，這方面的影響已經觸底。

至於2026年展望，他說，五大MAGIC產業將全面恢復成長，最看好汽車航太與工業領域，而半導體設備與人形機器人都是屬於工業領域。

以半導體來說，已經接獲全球第一大設備商訂單，他說，目前是出貨小型機櫃，未來將出貨長寬高各3米的大型機櫃，該公司在苗栗的三座廠產能滿載，信邦也正在建設第四座，即苗栗銅鑼科學園區的新廠房，迎接這筆大型機櫃訂單，預期新廠將在2027年量產。

人形機器人方面，他說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀在背板上的機器人公司，很多都是信邦客戶，該公司出貨線束、連接器與PCB等。機器人線束技術要求高，特別是關節（如膝蓋）的彎曲，產品需承受十萬次以上彎曲，遠超常規線材的數千次。同時需兼顧耐壓、耐彎、防水等。由於成本較高，售價也相對更高，這些線束應用遍及機器人全身。

在美國布局方面，他說，中國大陸變化多，且面臨地緣政治局勢的不確定性。信邦布局美國俄亥俄州工廠，已經從舊廠搬到新廠並擴大至1.5倍，以服務美國客戶，逐步將台灣與中國大陸的產品轉往美國，並派遣華人工程師赴美支援。

美國 信邦 機器人

延伸閱讀

北北基桃聯合攜手產業因應美國關稅挑戰 台美城市商機媒合會今登場

人形機器人應用成熟落地 台灣廠商機會點為何?

3500億美元投資美國生變？ 韓媒：不如吞25%關稅

南韓傳抗拒與美國敲定「日本式」投資協議 談判還有得拖

相關新聞

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、...

Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，...

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。