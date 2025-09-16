信邦五大產業將全面成長 半導體與人形機器人未來將成為領頭羊

信邦（3023）董事長王紹新16日表示，該公司五大產業（MAGIC）即醫療、汽車航太、綠能、工業與通訊明年將全面成長，拿下全球半導體設備龍頭大型機櫃訂單，看好半導體與機器人將是推升未來業績成長的領頭羊，同時，上半年衰退的美國綠能產業訂單也開始回流，業績可望觸底回升。

台灣電子連接產業協會今天舉行「遽變下的連接產業技術論壇2025」，王紹新以「新經濟局勢下企業全球思維」為題發表演講，他在會後接受訪問時，做出以上表示。

信邦近期綠能產業部門的衰退，主要是美國太陽能逆變器客戶，受到川普政策的影響，導致需求下滑。不過，王紹新說，之前確實受到川普政策阻礙，但是最近美國綠能恢復過去的政策，有開放了，客戶恢復量產，這方面的影響已經觸底。

至於2026年展望，他說，五大MAGIC產業將全面恢復成長，最看好汽車航太與工業領域，而半導體設備與人形機器人都是屬於工業領域。

以半導體來說，已經接獲全球第一大設備商訂單，他說，目前是出貨小型機櫃，未來將出貨長寬高各3米的大型機櫃，該公司在苗栗的三座廠產能滿載，信邦也正在建設第四座，即苗栗銅鑼科學園區的新廠房，迎接這筆大型機櫃訂單，預期新廠將在2027年量產。

人形機器人方面，他說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀在背板上的機器人公司，很多都是信邦客戶，該公司出貨線束、連接器與PCB等。機器人線束技術要求高，特別是關節（如膝蓋）的彎曲，產品需承受十萬次以上彎曲，遠超常規線材的數千次。同時需兼顧耐壓、耐彎、防水等。由於成本較高，售價也相對更高，這些線束應用遍及機器人全身。

在美國布局方面，他說，中國大陸變化多，且面臨地緣政治局勢的不確定性。信邦布局美國俄亥俄州工廠，已經從舊廠搬到新廠並擴大至1.5倍，以服務美國客戶，逐步將台灣與中國大陸的產品轉往美國，並派遣華人工程師赴美支援。