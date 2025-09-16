影／受惠半導體、AI伺服器、第三方物流加碼投資 中光電智能物流營運加溫

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能物流（CiLS）總經理忻維忠。記者李珣瑛／攝影
中光電（5371）旗下中光電智能物流（CiLS）總經理忻維忠16日表示，中光電智能物流近年致力於將軟硬體架構做更佳升級，在日前的物流展獲得許多客戶正向回應。包括：半導體AI伺服器、電子業的第三方物流等，都有新訂單洽談中，加上南科及新園區動工，明確推升今年下半年營運將優於上半年。

忻維忠出席竹科管理局例行記者會，說明中光電智能物流（CiLS）發展近況指出，CiLS）已成功將智慧搬運系統導入全台逾40個場域，包含台灣半導體封裝龍頭及日本領導家電品牌，並獲得客戶高度認同，也積極投入AI伺服器、第三方物流（3PL）及大型電商等領域。

中光電智能物流今年正式發表的「AI智慧搬運解決方案」，是整合AI自主移動機器人（AMR）與SmartMove智能搬運系統之全方位智慧搬運方案，協助產業在高度複雜且多工任務環境中，實現效能最大化。

為確保產品符合最高安全標準，中光電智能物流於今年正式取得AMRA（自主移動機器人聯盟）安全標章，此認證不僅象徵公司的AMR 產品在設計、防護機制、運作流程與導入規範皆符合最高安全標準，更能保證企業在導入智慧物流系統時，能兼顧效率與安全：

在全方位智慧物流方案，中光電智能物流聚焦於AMR核心技術研發，並透過垂直整合軟硬體與服務，打造全方位智慧搬運解決方案—

硬體：包含無人化AMR搬運車與高揚程堆高機

軟體：以SmartMove為核心，協調車隊管理、任務分派與周邊設備聯動

整合：無縫連結WMS、ERP、MES，實現全流程智慧化

目前已有半導體供應鏈、AI伺服器製造、精密加工產業之實證應用，未來將進一步拓展至第三方物流業者與電商平台，提供快速導入、彈性擴充、安全可靠的智慧物流方案，加速產業自動化與智慧化，協助企業提升效率、降低錯誤與人力成本，進一步強化國際競爭力。

