快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

胡世民：竹科上半年交出營收雙位數成長佳績 下半年展望樂觀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科管理局局長胡世民。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局局長胡世民。記者李珣瑛／攝影

竹科學園區管理局局長胡世民16日透露，竹科今年上半年交出營業額雙位數成長佳績，下半年展望樂觀。根據竹科進出口統計數字，展望下半年產業景氣仍然樂觀。

國科會即將於下周舉行例行記者會，並於會中公告竹科、中科及南科三大園區的上半年營運成果。因此，胡世民局長在竹科管理局例行記者會受訪時僅表示，竹科上半年交出營收雙位數成長的好成績，下半年展望仍然樂觀。

胡世民指出，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月完成驗收，目前承租率已超過八成，廠商申請進駐相當踴躍。考量到軟體廠商對廠房的需求殷切，竹科已同步展開第二、三棟建築群的興建工程，並展開基礎與地下室施工，預期三年內可順利完工，以滿足企業擴充與新創企業的進駐需求。

他說，「X計畫」的推動有助於產業聚落形成，吸引科技廠商持續投入。第一期在高承租率下，已展現軟硬體整合的群聚效應，並帶動上下游產業鏈合作。隨著第二、三期建案落成，未來可望進一步提升園區容量，並促進更多國內外企業選擇竹科作為布局基地。

胡世民強調，竹科長期以來是台灣科技產業的核心，「X計畫」的順利推進，除提供更多空間資源，也將促進新創與大型科技廠商的交流合作，強化國際競爭力。未來，園區將持續加快建設進度，確保第二、三棟大樓如期落成，以支援產業成長所需。

竹科X基地一期廠房外觀。竹科管理局／提供
竹科X基地一期廠房外觀。竹科管理局／提供

竹科 軟體

延伸閱讀

台師大女足案 國科會：違反研究及學術倫理 將追繳經費、降補助比率

海大副校長冉繁華接國科會委託案 論文有學術倫理爭議 海大調查中

薪情好帶動生育潮！「竹科效應」吸外媒關注 家庭相關福利措施助攻

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

相關新聞

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、...

Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，...

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。