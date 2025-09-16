胡世民：竹科上半年交出營收雙位數成長佳績 下半年展望樂觀
新竹科學園區管理局局長胡世民16日透露，竹科今年上半年交出營業額雙位數成長佳績，下半年展望樂觀。根據竹科進出口統計數字，展望下半年產業景氣仍然樂觀。
國科會即將於下周舉行例行記者會，並於會中公告竹科、中科及南科三大園區的上半年營運成果。因此，胡世民局長在竹科管理局例行記者會受訪時僅表示，竹科上半年交出營收雙位數成長的好成績，下半年展望仍然樂觀。
胡世民指出，竹科「X計畫」第一期大樓已於今年4月完成驗收，目前承租率已超過八成，廠商申請進駐相當踴躍。考量到軟體廠商對廠房的需求殷切，竹科已同步展開第二、三棟建築群的興建工程，並展開基礎與地下室施工，預期三年內可順利完工，以滿足企業擴充與新創企業的進駐需求。
他說，「X計畫」的推動有助於產業聚落形成，吸引科技廠商持續投入。第一期在高承租率下，已展現軟硬體整合的群聚效應，並帶動上下游產業鏈合作。隨著第二、三期建案落成，未來可望進一步提升園區容量，並促進更多國內外企業選擇竹科作為布局基地。
胡世民強調，竹科長期以來是台灣科技產業的核心，「X計畫」的順利推進，除提供更多空間資源，也將促進新創與大型科技廠商的交流合作，強化國際競爭力。未來，園區將持續加快建設進度，確保第二、三棟大樓如期落成，以支援產業成長所需。
