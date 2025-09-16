更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日前輝達（NVIDIA）遭中國大陸監管機關啟動反壟斷調查，輝達發言人於當地時間15日回應，重申公司一貫立場為「依法合規、配合審查」。

監管端的行動始於去年底。中國國家市場監督管理總局（SAMR）當時對輝達2020年收購資料中心與伺服器網路解決方案公司Mellanox一案展開復核，聚焦併購核准時所附條件與相關協議的履行情況。依初步調查結論，SAMR認為輝達涉違反《反壟斷法》，但並未公開細節說明；北京方面並表示，將持續深入調查。

對此，輝達表示：「我們在各方面都遵守法律。我們將持續與所有相關政府機構合作，當各機關評估出口管制對商業市場競爭的影響時，我們會全力配合。」公司強調，後續將依程序提供必要資訊與協助，以確保調查順利進行。

這項最新進展也被視為中美科技與經貿互動中的敏感一環。中美官員於馬德里展開會談之際，中國大陸於上周末另就半導體領域啟動兩項程序：其一對自美進口特定晶片展開反傾銷調查，其二則就美方對中國大陸晶片業的限制措施啟動「反歧視」審視。

在地緣政治波動下，輝達近月與中國大陸市場的互動起伏加劇。年初為符合美國出口限制而特別設計的H20晶片，仍遭限制無法運往中國大陸。執行長黃仁勳先前公開呼籲，美企應被允許向中國大陸銷售，並估算當地AI市場兩至三年內可望達約500億美元；他並指出，若美企缺席，華為等本土廠商將填補空缺。

在合規框架下維持市場合作，輝達上月與美方達成一項安排：可恢復對中銷售，代價是將該部分營收的15%繳交美國政府。外界也關注，黃仁勳與美國政府間就「更高階晶片」對中合規出口的可行性仍在討論之中。