Whoscall改版！打造全球最大防詐社群機制 迎向下一個十年成長里程碑

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Whoscall 全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，打造凝聚全民力量，協作對抗詐騙的防詐網。圖左起為Whoscall品牌互動角色Vee、Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫。記者馬瑞璿／攝影
信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，打造凝聚全民力量，協作對抗詐騙的防詐網。Gogolook共同創辦⼈暨執⾏⻑郭建甫表⽰，此次改版，將引領Whoscall迎向下一個十年成長的里程碑。

Whoscall攜手全球防詐聯盟GASA與ScamAdviser發布的「2025 亞洲詐騙調查報告：台灣篇」，72% 台灣民眾曾遭遇詐騙情境，平均每兩天就可能遇上一宗詐騙，更有52%受訪者在遭遇詐騙後感到心理壓力，40%因而出現焦慮、失眠等狀況，顯示詐騙已從法律與金融問題擴大為公共心理健康議題。詐騙集團濫用人工智慧（AI）技術與社群平台，網路訊息真假難辨，報告指出電話詐騙持續氾濫，緊扣民眾生活的社群平台與簡訊也淪為詐騙溫床。

為了讓防詐行動更貼近生活，Whoscall 全面改版升級，建立防詐社群平台。Whoscall以四大核心支柱構築防詐生態圈，包含全球用戶回報真實且在地化的資訊、AI預判模型提供客觀精準的判斷、最全面的資料合作夥伴，並與警政單位協作落實最嚴謹的安全把關，全面提升詐騙防護力。

郭建甫指出，「全新的Whoscall要數位世界重新建立信任，我們將此次改版視為帶領我們迎向下一個十年成長的里程碑。回顧去年一整年，有來自57個國家、950萬用戶參與回報，累積1.35億筆回報資料，奠定Whoscall 作為全球最大的防詐社群的地位。未來，Whoscall 將不只是工具型應用程式，而是與用戶共同成長的防詐夥伴。」

隨著近年詐騙幾乎滲透日常溝通與資訊接收的每一環節，從通訊軟體、數位廣告甚至實體包裹亦屢見不鮮。社群平台因開放性高、互動頻繁，更成為詐騙集團結合深偽（deepfake）與AI機器人散布詐騙資訊的溫床，讓民眾防不勝防。

為回應詐騙型態多元化的挑戰，Whoscall 已不再只是單純的來電辨識工具，而是逐步延伸出更全面的防護功能。近年來，產品不斷迭代升級，例如推出「自動網站檢查」，在用戶誤入釣魚或假冒網站主動示警；並隨著詐騙滲透於多元管道，新增「一鍵查」功能，讓用戶上傳截圖與照片查詢內容的詐騙風險，打造覆蓋式的防詐保護。在技術層面，結合ScamAdviser等合作夥伴的數千萬量級網站資料庫，作為AI模型訓練與防詐研發的重要基礎，藉此模擬詐騙集團的攻擊樣態，提前攔阻威脅，為用戶提供即時且更精準的防護。

展望未來，Whoscall將持續以更先進的AI技術、緊密的社群與全面的保護機制，持續推動成長型防詐社群；同時拓展與企業、政府及各界的合作，共同推廣防詐教育，全面強化全民的識詐與防詐能力。

