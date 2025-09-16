DRAM雙雄成交量噴逾百萬張 南亞科股價劍指70元

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

隨著AI產業重心逐步從「訓練」轉向「推論」與「邊緣AI裝置」，市場對通用伺服器記憶體需求日益殷切，帶動行動DRAM、高頻寬記憶體（HBM）、高密度NAND型快閃記憶體需求同步升溫。而在國際大廠持續將資本優先投入HBM，導致傳統記憶體產能配置相對受限下，也推升DDR4價格持續看俏，並掀起DRAM族群一波波漲勢。

16日DRAM雙雄再度以超高人氣蟬聯台股成交量冠亞軍，雙雄成交量合計超過100萬張、達1,080,001張，成交值合計達472.76億元。其中，華邦電（2344）噴出638,299張大量，股價收漲4.29%、報27.95元，成交值達175.05億元、列台股第三大；南亞科（2408）也衝出441,702張大量，股價收漲9.67%、報69.2元，成交值297.71億元、列台股第二大，並點火廣穎強收漲停，十銓（4967）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等同步大漲。

分析師表示，本周Fed可能宣布降息，一旦降息1碼，熱錢流入，台積電（2330）是外資必然的買進標的，因此，就算市場解讀利多出盡，大盤指數修正空間也不大，操作上以選股為主，布局以低基期股為首選，而受惠美光傳出暫停報價的消息，將進一步推升DRAM股的表現，可留意華邦電、南亞科、群聯等表現。

產業面上，TrendForce最新報告指出，AI應用生成龐大數據量，正衝擊全球資料中心儲存需求，Nearline HDD（近線硬碟）供應吃緊，使高效能SSD成為焦點，尤其大容量QLC SSD出貨可望在2026年爆發性成長，台廠群聯、威剛、創見（2451）、宇瞻（8271）可望同步受惠。

在資料中心分層儲存中，HDD以低成本優勢負責「冷資料」（備份、歷史紀錄），SSD則處理「熱資料」及「溫資料」，QLC SSD不僅效能優於HDD，也可節省約30%耗電。TrendForce表示，主要HDD廠近年未擴產線，NL HDD交期已拉長至52周以上，進一步推升SSD需求與價格，預期2025年第4季enterprise SSD合約價季增5-10%。

群聯已與鎧俠、美光合作推動企業級QLC SSD，開發PCIe 5.0控制器提升效能；威剛則推出SU630系列，容量最高1.92TB、連續讀寫達520/450MB/s，並兼顧低功耗與低噪音，瞄準AI伺服器與資料中心市場。

