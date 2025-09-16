快訊

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能機器人暨中光電智能物流總經理，看好集團未來在無人機、智慧物流帶來很大成長動能。記者簡永祥／攝影
中光電智能機器人暨中光電智能物流總經理，看好集團未來在無人機、智慧物流帶來很大成長動能。記者簡永祥／攝影

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系統需求增加，今年下半年物流事業表現將優於上半年。

忻維忠今日是受竹科管理局邀請進行簡報。他強調，中光電智能物流已完成軟硬體架構升級，並在物流展中獲得客戶肯定，特別是在半導體、伺服器與電子業等高科技產業的第三方物流需求上，回應熱絡。南部科學園區與多個新園區建設也為公司帶來額外合作機會。

同時身兼中光電智能機器人總經理的忻維忠進一步表示，對於物流與無人機的結合，中光電認為仍須克服安全法規與成本效益等問題，目前主要應用仍以海外長距離運輸為主，公司正與國際業者洽談合作。

忻維忠強調，無人機發展已為中光電集團帶來很好成長契機。他說，中光電觀察到美國已將飛鴻無人機廣泛應用於軍方及政府單位，帶動全球市場快速發展。台灣供應鏈準備多年，已吸引國際廠商積極接觸，尋求在整機或模組領域合作。

尤其，俄烏戰爭後，全球對無人機需求大幅提升，中光電海外訂單以警消單位為主，成為出口核心。部分商用軍規專案正進行中，推動公司業務成長。國內方面，公司指出已有多個國防專案展開，將持續配合政策方向，深化「國家隊」角色。

目前中光電智能機器人去年承接的兩大軍規案已完成逾三分之二交貨，預計年底前全面完成，並完成超過千人訓練，展現供貨與後勤支援能力。公司表示，短期仍聚焦無人機與搬運車，不排除未來投入人型機器人領域。

整體而言，中光電在物流智慧化與無人機國防應用雙線推進，下半年展望樂觀，並透過國際合作與政策契機，持續強化台灣在全球供應鏈的戰略地位。

中光電 無人機 機器人

