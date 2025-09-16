宏碁：AI工作站搭輝達GB10 未上市已獲多國客戶關注

電腦品牌廠宏碁日前發表內建輝達（NVIDIA）GB10超級晶片的AI迷你工作站，引起市場關注。宏碁固定運算事業資深處長賀光鵬受訪表示，該款工作站適合用於後訓練及推理，尚未上市已獲得廣泛關注，在歐美、台灣及亞太多國，「幾乎每個市場都有人在問」。

賀光鵬說，人工智慧（AI）硬體的應用可分為3大領域，首先是大模型訓練，採用例如輝達H100或H200等級的繪圖處理器（GPU）；另外則是用於後訓練（Post Training）和推理（Inference）。

他解釋，輝達GB10超級晶片適合用於後訓練與推理，因為體積小、耗電低且算力強，加上成本較低，適合地端部署，可以導入例如銀行AI櫃員、超商AI虛擬收貨員等需要保護企業專業知識的場景。

面對其他廠商已先推出搭載GB10的產品，賀光鵬認為，宏碁的優勢在於產品能快速回應客戶需求，目前主要市場包括商用、學校、研究機構、中小企業及個人工作室，客戶詢問度相當高。

宏碁3日在德國柏林發表Veriton GN100 AI迷你工作站，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，搭載輝達GB10 Grace Blackwell超級晶片，配備128 GB統一記憶體與4 TB儲存空間，提供最高達1 PFLOPS（每秒1000兆次浮點運算）的FP4 AI運算效能。

談到宏碁桌機生產布局，賀光鵬說，美國桌機市場以電競為主，消費者偏好高度客製化產品，難以大量生產單一規格機種，產品可根據客戶需求在地生產，採少量多樣模式。目前全球各區域皆在評估電競桌機的在地組裝可行性，以美國進展最快，委託第三方廠商進行組裝。

針對掌上型遊戲機產品策略，他表示，今年掌機在全球各區域都有鋪貨銷售，然而需求不明朗，主要中央處理器（CPU）廠商及多品牌積極進入掌機市場，卻尚未明顯獲利。宏碁仍在探索適合的產品形態，也持續評估與Steam等遊戲平台合作的可能性。

宏碁顯示器產品管理資深經理王志銘說，今年顯示器整體產業需求穩定，市場走向持續樂觀，宏碁預期下半年旺季銷售將有成長，由高階技術驅動換機潮，例如5K高解析度顯示器及OLED（有機發光二極體）的普及。