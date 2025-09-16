快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

宏碁：AI工作站搭輝達GB10 未上市已獲多國客戶關注

中央社／ 台北16日電

電腦品牌廠宏碁日前發表內建輝達（NVIDIA）GB10超級晶片的AI迷你工作站，引起市場關注。宏碁固定運算事業資深處長賀光鵬受訪表示，該款工作站適合用於後訓練及推理，尚未上市已獲得廣泛關注，在歐美、台灣及亞太多國，「幾乎每個市場都有人在問」。

賀光鵬說，人工智慧（AI）硬體的應用可分為3大領域，首先是大模型訓練，採用例如輝達H100或H200等級的繪圖處理器（GPU）；另外則是用於後訓練（Post Training）和推理（Inference）。

他解釋，輝達GB10超級晶片適合用於後訓練與推理，因為體積小、耗電低且算力強，加上成本較低，適合地端部署，可以導入例如銀行AI櫃員、超商AI虛擬收貨員等需要保護企業專業知識的場景。

面對其他廠商已先推出搭載GB10的產品，賀光鵬認為，宏碁的優勢在於產品能快速回應客戶需求，目前主要市場包括商用、學校、研究機構、中小企業及個人工作室，客戶詢問度相當高。

宏碁3日在德國柏林發表Veriton GN100 AI迷你工作站，專為本地端運行大型AI模型而設計，可減少對雲端服務的依賴，搭載輝達GB10 Grace Blackwell超級晶片，配備128 GB統一記憶體與4 TB儲存空間，提供最高達1 PFLOPS（每秒1000兆次浮點運算）的FP4 AI運算效能。

談到宏碁桌機生產布局，賀光鵬說，美國桌機市場以電競為主，消費者偏好高度客製化產品，難以大量生產單一規格機種，產品可根據客戶需求在地生產，採少量多樣模式。目前全球各區域皆在評估電競桌機的在地組裝可行性，以美國進展最快，委託第三方廠商進行組裝。

針對掌上型遊戲機產品策略，他表示，今年掌機在全球各區域都有鋪貨銷售，然而需求不明朗，主要中央處理器（CPU）廠商及多品牌積極進入掌機市場，卻尚未明顯獲利。宏碁仍在探索適合的產品形態，也持續評估與Steam等遊戲平台合作的可能性。

宏碁顯示器產品管理資深經理王志銘說，今年顯示器整體產業需求穩定，市場走向持續樂觀，宏碁預期下半年旺季銷售將有成長，由高階技術驅動換機潮，例如5K高解析度顯示器及OLED（有機發光二極體）的普及。

AI 宏碁 輝達

延伸閱讀

輝達砸63億美元向CoreWeave租賃自家晶片運算容量 出於「這個」考量

貝森特指北京對輝達的反壟斷調查「時機不當」

大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

對岸祭反壟斷調查 輝達晶片輸陸生變 波及台積

相關新聞

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Ma...

PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

應材秀全方位材料解決方案 實現先進邏輯架構、AI封裝創新

美商應用材料公司於SEMICON Taiwan 2025國際半導體展論壇上展示先進封裝、製程創新與永續發展的關鍵技術，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。