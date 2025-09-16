今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水
據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交易量達600億元、占58%。
辦公室交易受企業資金運用保守等因素影響，交易量雖未衝高，但在產業升級、舊換新需求驅動下，新大樓交易表現亮眼，交易量為311億元、占30%；商場、店面受惠於壽險、REITs等買盤進場，交易量達127億元、占12%。
展望第4季，信義全球資產總經理林三智表示，進入單季銷售旺季，資產活化題材有望帶動更多大型商用不動產交易案，推升全年市場成交量。
林三智分析，今年商用市場共有三大交易動能支撐。其一，產業自用買盤交易量占比達81%，且以購置廠房為主，包括台達電、日月光、美光等科技大廠都砸下重金購廠，企業啟動資產活化。
林三智表示，再加上擴廠剛性需求，形塑今年工業地產交易強的市場格局。從區域來看，桃園穩居企業最愛進駐熱區，總計今年上市櫃法人在桃園已投下370億元購置商用不動產。
其二，林三智指出，AI科技發展帶動產業升級，企業資產策略上朝向「小換大」、「舊換新」，挹注辦公市場交易穩健；其三，壽險業資金進場也為商用市場添柴加火。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言