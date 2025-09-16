今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交易量達600億元、占58%。信義全球資產提供
據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交易量達600億元、占58%。

辦公室交易受企業資金運用保守等因素影響，交易量雖未衝高，但在產業升級、舊換新需求驅動下，新大樓交易表現亮眼，交易量為311億元、占30%；商場、店面受惠於壽險、REITs等買盤進場，交易量達127億元、占12%。

展望第4季，信義全球資產總經理林三智表示，進入單季銷售旺季，資產活化題材有望帶動更多大型商用不動產交易案，推升全年市場成交量。

林三智分析，今年商用市場共有三大交易動能支撐。其一，產業自用買盤交易量占比達81%，且以購置廠房為主，包括台達電、日月光、美光等科技大廠都砸下重金購廠，企業啟動資產活化。

林三智表示，再加上擴廠剛性需求，形塑今年工業地產交易強的市場格局。從區域來看，桃園穩居企業最愛進駐熱區，總計今年上市櫃法人在桃園已投下370億元購置商用不動產。

其二，林三智指出，AI科技發展帶動產業升級，企業資產策略上朝向「小換大」、「舊換新」，挹注辦公市場交易穩健；其三，壽險業資金進場也為商用市場添柴加火。

壽險業 台達電

