台灣彩光展現國防自主能量無人機與反制系統齊聚國防展

台灣彩光科技(TCO)領航國防自主，結合國際合作與台灣供應鏈，攜手多家無人機與防禦系統原廠，將於2025台北國際航太暨國防工業展首度完整呈現攻防一體解決方案。此次更攜手美國Edge Autonomy展出長程偵察無人機，展現跨域創新與戰略能量，為台灣海防與國土安全注入新戰力。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日至20日，在台北南港展覽館盛大舉行，是亞太區最具規模與影響力的航太及國防專業展覽之一，匯聚全球無人機、防空系統、資通訊與新興科技業者。

該展不僅是台灣推動國防自主與產業鏈整合的重要平台，更是美歐亞多國廠商觀察亞太安全態勢、拓展合作契機的關鍵舞台，具有高度戰略與產業價值。

在本屆展會中，台灣彩光科技攜手旗下子公司益捷科技(EJAT)，並與美國Edge Autonomy、Safe Sky、英國I-RED等無人機原廠合作，同步展出美國IXI公司反無人機系統與Rivet SBMC(Soldier Borne Mission Command)單兵任務指揮系統。

這是台灣首次完整展示涵蓋偵察、運輸、攻擊、反制與單兵指揮控制的多型現役無人機與防禦裝備，展現「攻防一體」的完整實力。

其中，來自Edge Autonomy的Penguin C Mk2.5 VTOL無人機，成為矚目焦點。該機具備1,500公里航程與12小時續航力，並支援垂直起降(VTOL)，無需跑道即可部署，展現高度戰術靈活性。

Edge Autonomy近期更獲美國陸軍納入「長程偵察計畫(LRR Program)」原型階段，凸顯其在情報、監視、目標獲取與偵察(ISTAR)任務上的戰略價值。

作為國際成熟量產平台，Penguin C不僅是美軍下一代長程偵察的重要基礎，也對台灣的海岸巡邏、外島防衛與邊境安全具有高度意義。

除了展示先進無人機，台灣彩光亦強調「跨域布局」的優勢。近年來，台灣彩光積極投入自動駕駛、車用AI晶片與光電感測技術，並於 2023年成立SemiLux International控股公司，成功於美國那斯達克(NASDAQ: SELX)掛牌上市，市值達3.8億美元。

台灣彩光表示，SemiLux-TCO不僅掌握台灣成熟的半導體垂直供應鏈，以及光子晶片關鍵技術，亦與全球OEM/Tier-1客戶保持緊密合作，持續推動智慧車燈、光電模組、無人機及軍民雙用應用，展現跨界整合與國際化實力。

位於中科園區的台灣彩光，憑藉深厚的半導體光電基礎與跨域創新能力，長年深耕AI晶片、光電模組與無人機應用，逐步建構從車用、國防到智慧感測的完整解決方案。

台灣彩光科技總經理張永朋表示，本次展出以「台美授權製造生產」為核心，結合TSCMC聯盟超過50家廠商，共同打造「攻防一體化解決方案」。

透過引進國際成熟平台與戰術系統，彩光科技致力於推動國防自主，為台灣的海防、外島防衛與國土安全提供實質助力。」