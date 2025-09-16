中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項
中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫、星空下的黑潮島嶼等，合計囊括本屆金鐘共37個提名獎項。
第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，中華電投資台劇The Outlaw Doctor化外之醫獲得戲劇節目獎、戲劇類節目導演獎等15個獎項提名，演員張鈞甯及越南影帝連炳發分別入圍戲劇類節目男、女主角獎。
中華電也指出，與客家電視台聯合出品的「星空下的黑潮島嶼」一舉入圍迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）導演獎、男主角獎、男配角獎等16獎項。
此外，中華電投資男團選秀實境節目「原子少年2」、SCOOL也分別入圍綜藝節目獎等4項及2獎項，合計中華電信出品作品囊括本屆金鐘共37個提名獎項。
