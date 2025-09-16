快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

電力不斷 美銀大升目標價 點讚台達電

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

電源供應器大廠台達電（2308）近期股價勁揚，受惠AI電源和散熱業務的帶動，公司7、8月營收優於預期，外資美銀於最新報告中指出，看好其領先地位維持，帶動整年營運，並將目標價由750元調升至980元。

美銀表示，台達電在AI電源領域處於領先地位，將從AI發展中受益 。其AI 伺服器電源業務是獲利和利潤提升的關鍵驅動力。其在輝達2026年2027年Rubin/Rubin Ultra平台日益增長的電源需求方面處於領先地位。

台達電液體散熱業務銷售額持續上升，並與頂級雲端服務供應商（CSP）緊密合作 。預計散熱業務在2025年下半年將佔總營收的 7-8%；AI電源和散熱產品的內容價值增加，將帶動利潤率進一步擴張 。

美銀指出，台達電已於2025年初開發出下一代兩相液冷解決方案的原型，以支持AI伺服器發展，預計基礎設施部門 (包括散熱業務) 在2025年、2026年將佔總銷售額的28%。

AI 營收 台達電

延伸閱讀

松川精密2025年營收拚新高

台達電、雙鴻 四檔聚光

光寶科、台達電 四檔夯

全民權證／台達電 挑價外15%

相關新聞

中光電無人機及智慧物流雙引擎驅動 下半年業績持續喊衝

中光電智能物流總經理忻維忠今日指出，隨著企業加速數位轉型，中光電智能機器人旗下子公司中光智能物統在智能工廠與一體化物流系...

今年商用不動產成交破千億 第四季資產活化再注交易活水

據信義全球資產統計，今年截至9月10日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元，又以工業地產交易最熱絡，累計交...

中華電投資台劇告捷 入圍金鐘獎37獎項

中華電信宣布，出品戲劇及節目再傳捷報，第60屆戲劇及節目類金鐘獎公布入圍名單，The Outlaw Doctor化外之醫...

知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Ma...

PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

應材秀全方位材料解決方案 實現先進邏輯架構、AI封裝創新

美商應用材料公司於SEMICON Taiwan 2025國際半導體展論壇上展示先進封裝、製程創新與永續發展的關鍵技術，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。