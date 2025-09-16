電力不斷 美銀大升目標價 點讚台達電

電源供應器大廠台達電（2308）近期股價勁揚，受惠AI電源和散熱業務的帶動，公司7、8月營收優於預期，外資美銀於最新報告中指出，看好其領先地位維持，帶動整年營運，並將目標價由750元調升至980元。

美銀表示，台達電在AI電源領域處於領先地位，將從AI發展中受益 。其AI 伺服器電源業務是獲利和利潤提升的關鍵驅動力。其在輝達2026年2027年Rubin/Rubin Ultra平台日益增長的電源需求方面處於領先地位。

台達電液體散熱業務銷售額持續上升，並與頂級雲端服務供應商（CSP）緊密合作 。預計散熱業務在2025年下半年將佔總營收的 7-8%；AI電源和散熱產品的內容價值增加，將帶動利潤率進一步擴張 。

美銀指出，台達電已於2025年初開發出下一代兩相液冷解決方案的原型，以支持AI伺服器發展，預計基礎設施部門 (包括散熱業務) 在2025年、2026年將佔總銷售額的28%。