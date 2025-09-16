電力不斷 美銀大升目標價 點讚台達電
電源供應器大廠台達電（2308）近期股價勁揚，受惠AI電源和散熱業務的帶動，公司7、8月營收優於預期，外資美銀於最新報告中指出，看好其領先地位維持，帶動整年營運，並將目標價由750元調升至980元。
美銀表示，台達電在AI電源領域處於領先地位，將從AI發展中受益 。其AI 伺服器電源業務是獲利和利潤提升的關鍵驅動力。其在輝達2026年2027年Rubin/Rubin Ultra平台日益增長的電源需求方面處於領先地位。
台達電液體散熱業務銷售額持續上升，並與頂級雲端服務供應商（CSP）緊密合作 。預計散熱業務在2025年下半年將佔總營收的 7-8%；AI電源和散熱產品的內容價值增加，將帶動利潤率進一步擴張 。
美銀指出，台達電已於2025年初開發出下一代兩相液冷解決方案的原型，以支持AI伺服器發展，預計基礎設施部門 (包括散熱業務) 在2025年、2026年將佔總銷售額的28%。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言