DRAM 類股盤面聚焦 南亞科衝漲停挑戰70元大關
今年第2季三大DRAM原廠陸續宣布減產DDR4，並加速轉向毛利率較高的DDR5與HBM，導致市場 DDR4 供應趨於緊縮。長鑫存儲（CXMT）亦宣布進一步加速削減DDR4產出，加劇市場供需失衡。法人指出，在此情境之下，台廠中南亞科、華邦電等相關供應鏈有望受惠。
南亞科16日盤中再衝漲停，挑戰70元大關，價量齊揚，另外華邦電同樣大漲逾半根停板，股價創下逾一年半新高，其餘威剛、品安、群聯等皆表現強勢。
在DDR4仍為主流記憶體架構、短期替代性有限的背景下，現貨與合約價格
同步走揚。回顧歷史，當下游供控醫療等產品轉向支援高階DDR5，價格將有望回落正常水準，但目前由於需求不夠強力，沒有誘因促使下游投入大額CAPEX升級產品支援DDR5，因此預期此價格結構將有望延續至2026年第1季。
