知名蘋果分析師郭明錤：i17首周末預購優於i16 需求最強的還是Pro Max

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16。歐新社
知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果最新款iPhone 17系列手機首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Max機種的需求最強。早期跡象也顯示，iPhone 17系列在中國大陸上市後的買氣，似乎強於上一代的iPhone 16系列。

天風國際證券分析師郭明錤在社群媒體上發文表示，iPhone 17系列的首周末預購需求優於去年的iPhone 16，以Pro Max、Pro與標準版的第3季總生產量來說，iPhone 17產量比iPhone 16去年同期增加約25%，出貨時間卻僅約增加一周，代表上述三款iPhone 17機型的總預購需求較好。

他說，需求最強的機種還是iPhone 17 Pro Max。Pro Max第3季生產量較去年同期的16 Pro Max增加約60%，但出貨時間相似，雖然iPhone 17系列預購表現較去年好，有利蘋果財報，但對供應鏈股價的幫助較為有限，因為投資人依然高度關注明年起大幅度創新產品對供應鏈的貢獻。

Wedbush證券公司分析師團隊上周預期，iPhone 17系列手機的全球訂單將年增5%-10%，認為這對那些還沒換機的用戶而言，是「重大的升級機會」。

南華早報也已報導，iPhone 17在京都的首日預購量已超越iPhone 16，以入門款的256GB iPhone 17最受歡迎。

不過一些分析師來說，現在要判斷這波初期成長能否大幅挹注蘋果營收還言之過早。蘋果的輕薄新款iPhone Air在中國大陸延後上市，官網顯示Air的上市資訊將隨「監管當局批准」而更新。

晨星公司（Morningstar）資深股票分析師柯文（William Kerwin）也提醒，也要考慮蘋果在中國大陸的競爭對手，「我們仍認為，國內競爭是蘋果當地成長的阻力，但蘋果在中國智慧手機廠商的市占率仍名列前茅」。

iPhone 17 iPhone 17 Pro 2025蘋果發表會

