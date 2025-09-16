國民防詐 App Whoscall 改版 打造全球最大「成長型」防詐社群機制

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall 16日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，鼓勵用戶參與即時回報，建立協作對抗詐騙的防詐網，Whoscall於9月正式以全新面貌登場。改版預告社群參與以及回饋機制，結合AI技術與社群力創造防詐新體驗，並推出雙人、家庭進階版訂閱方案，讓用戶以更實惠的價格將防詐保護輕鬆分享給親友與長輩。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫指出，詐騙行為目前透過AI、社群持續快速擴大，根據Whoscall與全球防詐聯盟GASA與ScamAdviser發布的2025亞洲詐騙報告，有72%台灣民眾曾遭遇詐騙情境，更有52%受訪者被詐騙後感到心理壓力。調查顯示，最大的詐騙管道仍來自用戶平常使用的通路，例如簡訊、社群平台，更加無孔不入。

郭建甫指出，此次改版升級，建立防詐社群平台，落實AI預判模型，強化防詐生態圈，包含全球用戶回報真實在地資訊，並與警政單位協作落實安全把關。近年Whoscall已經推出自動網站檢查，示警釣魚網站，還有一鍵查功能，讓用戶上傳截圖和照片查詢內容詐騙風險。升級後下季將推出「Whoscall任務牆」，用戶透過完成任務集點，並可兌換商品券或Whoscall進階版等。

另外，Whoscall也推新的訂閱制，包括雙人、家庭五人的月訂閱和年訂閱方案，即日起至10月15日首次訂閱 Whoscall進階版的用戶也享全新家庭與雙人方案首年或首月八折優惠。

社群 詐騙 Whoscall

