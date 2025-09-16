快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
南電現任總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中攝影
南電現任總座呂連瑞先前在法說會上提到展望。記者尹慧中攝影

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

至於外界關注的材料價格變化部分，業界也分析，由於BT載板仍屬於供過於求材料部分的吃緊預期實際影響有限，至於ABF載板高階製程供貨以欣興、景碩為主，相關產品報價依據客戶與材料需求情況自然動態彈性調整。

載板龍頭欣興董事長曾子章日前受訪提到，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，但目前加上關稅變數來看，欣興自己本身技術與生產持續精進，目標楊梅廠今年內就要獲利，光復廠也要在本季提早拚賺錢，力求整體營運績效提升。他並首度對媒體導覽旗下最先進的綠色製造的楊梅廠與ESG進度。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩（3189）可望率先受惠，另外南電、臻鼎也將受惠此趨勢。

業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價渴望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，逐季看增。

各廠商而言，法人分析，台廠而言景碩BT載板營收第一大，僅次於南韓SUMCO或是欣興，可望率先受惠BT載板報價止跌回升。欣興方面近年專攻高階ABF載板也可望受惠於此趨勢。

ABF 欣興 景碩

延伸閱讀

英、美關稅協議是否勝過歐盟？這四類商品表明 勝負還不好說

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

外資上周大買鴻海、華邦電 狂賣這檔PCB概念股

欣興、智易 認購火紅

相關新聞

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

應材秀全方位材料解決方案 實現先進邏輯架構、AI封裝創新

美商應用材料公司於SEMICON Taiwan 2025國際半導體展論壇上展示先進封裝、製程創新與永續發展的關鍵技術，強...

聯發科首用台積電2奈米製程 首款晶片訂2026年底上市

IC設計龍頭聯發科(2454)今（16）日宣布，首款採用台積電(2330)2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已成功完成...

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

在今年SEMICON Taiwan（台北國際半導展）中，SK海力士、三星和美光三大原廠同步揭示將全力搶進第六代高頻寬記憶體（HBM4），甚至也同步推出客製化高頻寬記憶體（cHBM），迎合AI伺服器高速資料處理的需求，停產DDR4 DRAM已成定局；美光甚至在9月12日宣布隔周停止所有DRAM產品報價，一般預料給供應商約一周的備貨折衝期，此舉無疑宣布DRAM產業迎接另一產業回升的大浪已至，台廠中包括南亞科、華邦電、力積電、鈺創和晶豪科可望趁乘勢華麗轉身。

大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

美中馬德里經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局昨（15）日公告，初步調查顯示，美國AI晶片巨擘輝達違反大陸「反壟斷法」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。