PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

至於外界關注的材料價格變化部分，業界也分析，由於BT載板仍屬於供過於求材料部分的吃緊預期實際影響有限，至於ABF載板高階製程供貨以欣興、景碩為主，相關產品報價依據客戶與材料需求情況自然動態彈性調整。

載板龍頭欣興董事長曾子章日前受訪提到，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，但目前加上關稅變數來看，欣興自己本身技術與生產持續精進，目標楊梅廠今年內就要獲利，光復廠也要在本季提早拚賺錢，力求整體營運績效提升。他並首度對媒體導覽旗下最先進的綠色製造的楊梅廠與ESG進度。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩（3189）可望率先受惠，另外南電、臻鼎也將受惠此趨勢。

業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價渴望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，逐季看增。

各廠商而言，法人分析，台廠而言景碩BT載板營收第一大，僅次於南韓SUMCO或是欣興，可望率先受惠BT載板報價止跌回升。欣興方面近年專攻高階ABF載板也可望受惠於此趨勢。