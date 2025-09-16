台積電秒填息 加權指數再創新高 法人：明台指期結算留意短線震盪加劇

在今年SEMICON Taiwan（台北國際半導展）中，SK海力士、三星和美光三大原廠同步揭示將全力搶進第六代高頻寬記憶體（HBM4），甚至也同步推出客製化高頻寬記憶體（cHBM），迎合AI伺服器高速資料處理的需求，停產DDR4 DRAM已成定局；美光甚至在9月12日宣布隔周停止所有DRAM產品報價，一般預料給供應商約一周的備貨折衝期，此舉無疑宣布DRAM產業迎接另一產業回升的大浪已至，台廠中包括南亞科、華邦電、力積電、鈺創和晶豪科可望趁乘勢華麗轉身。

2025-09-16 06:00