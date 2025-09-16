快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

台積電秒填息 加權指數再創新高 法人：明台指期結算留意短線震盪加劇

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數16日在台積電（2330）開盤即上演秒填息、最高上漲30元至1,280元的帶動下，盤中再創新高，台股最高上漲294點來到25,651點，再創新高。由於17日將進行台指期結算，提醒投資人留意短線震盪加劇。

永豐期貨指出，15日台股在連續八天大漲之後出現正常回檔，屬於短線過熱後的健康整理，整體多頭格局並未被破壞，只要沒有重大利空事件，難以直接出現系統性的大修正。不過值得注意的是，上月結算日指數創高後，市場在沒有明顯利空的情況下仍急殺700點，顯示高檔籌碼鬆動與外資調節一旦發生，波動可能被放大，而這次行情上攻速度過快、乖離擴大，短線震盪壓力確實升高。

永豐期貨表示，盤面結構來看，漲勢主要依靠權值電子股與部分高價股支撐，傳產與金融表現相對疲弱，代表整體資金結構並不均衡，當權值股休息，指數就容易回檔。近期市場也高度關注降息議題，美國聯準會的動作將直接影響亞洲資金流向，若降息啟動，理論上有利資金成本下降與股市估值支撐，科技與高成長族群會率先受惠，但同時要警惕的是，若降息背後反映的是經濟實質惡化，市場可能先釋放利空情緒，再透過政策利多逐步消化，震盪會加劇。實際上，市場往往在降息預期落地後短線上演「利多出盡」的賣壓，因此操作上不宜過度樂觀。綜合來看，目前行情應視為高檔震盪區間，短線整理有助消化漲幅，但若外資反手或國際局勢突變，不排除再現上月結算日急跌的狀況。

短線 降息 利空

延伸閱讀

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

降息預期續升溫 三大債市維持淨流入

降息預期增 優先布局中短天期、高品質債

鮑爾談話 牽動大盤走向

相關新聞

火星生技連結六大銷售通路類型搶市場 力拚第四季轉盈

醫療保健品通路商火星生技搶占市場，緊密連結全台六大銷售通路類型，今年前八月營收3.97億元，年增28%。火星生技總經理楊...

PCB高階載板供不應求 欣興南電景碩臻鼎再掀起比價行情

PCB高階載板供不應求與漲價題材再度獲得關注，載板龍頭欣興、南電以及景碩與臻鼎再掀起比價行情。

應材秀全方位材料解決方案 實現先進邏輯架構、AI封裝創新

美商應用材料公司於SEMICON Taiwan 2025國際半導體展論壇上展示先進封裝、製程創新與永續發展的關鍵技術，強...

聯發科首用台積電2奈米製程 首款晶片訂2026年底上市

IC設計龍頭聯發科(2454)今（16）日宣布，首款採用台積電(2330)2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已成功完成...

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

在今年SEMICON Taiwan（台北國際半導展）中，SK海力士、三星和美光三大原廠同步揭示將全力搶進第六代高頻寬記憶體（HBM4），甚至也同步推出客製化高頻寬記憶體（cHBM），迎合AI伺服器高速資料處理的需求，停產DDR4 DRAM已成定局；美光甚至在9月12日宣布隔周停止所有DRAM產品報價，一般預料給供應商約一周的備貨折衝期，此舉無疑宣布DRAM產業迎接另一產業回升的大浪已至，台廠中包括南亞科、華邦電、力積電、鈺創和晶豪科可望趁乘勢華麗轉身。

大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

美中馬德里經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局昨（15）日公告，初步調查顯示，美國AI晶片巨擘輝達違反大陸「反壟斷法」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。