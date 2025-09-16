台積電秒填息 加權指數再創新高 法人：明台指期結算留意短線震盪加劇
加權指數16日在台積電（2330）開盤即上演秒填息、最高上漲30元至1,280元的帶動下，盤中再創新高，台股最高上漲294點來到25,651點，再創新高。由於17日將進行台指期結算，提醒投資人留意短線震盪加劇。
永豐期貨指出，15日台股在連續八天大漲之後出現正常回檔，屬於短線過熱後的健康整理，整體多頭格局並未被破壞，只要沒有重大利空事件，難以直接出現系統性的大修正。不過值得注意的是，上月結算日指數創高後，市場在沒有明顯利空的情況下仍急殺700點，顯示高檔籌碼鬆動與外資調節一旦發生，波動可能被放大，而這次行情上攻速度過快、乖離擴大，短線震盪壓力確實升高。
永豐期貨表示，盤面結構來看，漲勢主要依靠權值電子股與部分高價股支撐，傳產與金融表現相對疲弱，代表整體資金結構並不均衡，當權值股休息，指數就容易回檔。近期市場也高度關注降息議題，美國聯準會的動作將直接影響亞洲資金流向，若降息啟動，理論上有利資金成本下降與股市估值支撐，科技與高成長族群會率先受惠，但同時要警惕的是，若降息背後反映的是經濟實質惡化，市場可能先釋放利空情緒，再透過政策利多逐步消化，震盪會加劇。實際上，市場往往在降息預期落地後短線上演「利多出盡」的賣壓，因此操作上不宜過度樂觀。綜合來看，目前行情應視為高檔震盪區間，短線整理有助消化漲幅，但若外資反手或國際局勢突變，不排除再現上月結算日急跌的狀況。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言