東元擴再生能源 拚2030年綠能用電占比3成
電機大廠東元積極擴大太陽能等再生能源使用，東元表示，今年持續擴建太陽能發電設施，規劃在2030年達到再生能源發電量占集團用電量30%階段性目標。對於減排進展，東元重申2030年先達成50%減排目標，2050達成全集團淨零排放。
觀察再生能源和碳管理進展，東元於永續報告書中表示，2024年集團在美國與中國廠區新增太陽能裝置容量5.7MW，全球總裝置容量提升至15.45MW，占集團整體用電量15.73%。到2024年底，東元集團累計取得1038張自發自用再生能源憑證。
在減排進展，東元指出，2024年透過27項節能減碳計畫，共節省59萬1654度電，減少碳排放292公噸CO2e。
展望今年具體措施，東元表示，今年各廠持續推行製程及設備改善、鑄造良率提升及更新熔爐迴路、建置廠區太陽能發電裝置、小型空調全面禁用R410A冷媒。
展望未來淨零減排規劃，東元重申，2021年宣示10年減排50%營運碳排放的專案目標，集團持續努力減碳排放，規劃在2050達成全集團淨零排放的最終目標。
東元指出，預計2030年先達成50%減排目標，具體措施包括海外廠區太陽能發電設置、鑄造技術升級、高壓設備產品停用六氟化硫（SF6）。
在內部碳定價制度，東元指出，內部碳定價每公噸CO2e新台幣1600元，2024年訂定「內部碳定價暨碳費繳交、動支管理作業辦法」，規劃運用內部碳定價制度累積的碳基金，作為營運端能源管理、再生能源開發應用、以及低碳產品服務創新研發等策略性專案資金來源。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言