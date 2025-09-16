東元擴再生能源 拚2030年綠能用電占比3成

電機大廠東元積極擴大太陽能等再生能源使用，東元表示，今年持續擴建太陽能發電設施，規劃在2030年達到再生能源發電量占集團用電量30%階段性目標。對於減排進展，東元重申2030年先達成50%減排目標，2050達成全集團淨零排放。

觀察再生能源和碳管理進展，東元於永續報告書中表示，2024年集團在美國與中國廠區新增太陽能裝置容量5.7MW，全球總裝置容量提升至15.45MW，占集團整體用電量15.73%。到2024年底，東元集團累計取得1038張自發自用再生能源憑證。

在減排進展，東元指出，2024年透過27項節能減碳計畫，共節省59萬1654度電，減少碳排放292公噸CO2e。

展望今年具體措施，東元表示，今年各廠持續推行製程及設備改善、鑄造良率提升及更新熔爐迴路、建置廠區太陽能發電裝置、小型空調全面禁用R410A冷媒。

展望未來淨零減排規劃，東元重申，2021年宣示10年減排50%營運碳排放的專案目標，集團持續努力減碳排放，規劃在2050達成全集團淨零排放的最終目標。

東元指出，預計2030年先達成50%減排目標，具體措施包括海外廠區太陽能發電設置、鑄造技術升級、高壓設備產品停用六氟化硫（SF6）。

在內部碳定價制度，東元指出，內部碳定價每公噸CO2e新台幣1600元，2024年訂定「內部碳定價暨碳費繳交、動支管理作業辦法」，規劃運用內部碳定價制度累積的碳基金，作為營運端能源管理、再生能源開發應用、以及低碳產品服務創新研發等策略性專案資金來源。