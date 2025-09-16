聯發科攜手台積電2奈米 SoC 完成設計定案 拚效能與能效雙升

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）16日宣布，首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已完成設計定案（tape out），成為最早採用該節點的廠商之一，並計畫於2026年底進入市場；量產時程則鎖定明年底啟動。此案延續雙方在旗艦行動、運算、車用與資料中心等領域的合作，為聯發科高效能、低功耗產品線再添關鍵里程碑。

台積電2奈米製程導入奈米片（Nanosheet）電晶體架構，著重在效能、功耗與良率的整體優化。聯發科指出，首波2奈米晶片將導入多元應用場景，從邊緣到雲端全面提升體驗，並強化旗艦平台競爭力。

在技術指標上，台積電強化版2奈米相較現行N3E節點，邏輯密度提升約1.2倍；在相同功耗下效能可升達18%，於相同速度下則可降低約36%功耗，有助於行動與高運算平台在續航與散熱上取得更佳平衡。

聯發科技總經理陳冠州表示，導入2奈米再次體現公司將先進製程快速商品化的能力，並透過與台積電的長期協作，讓旗艦產品保持高效能與最佳能效表現，滿足全球客戶多樣化需求。

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強博士則強調，2奈米象徵邁入奈米片時代的重要一步，台積電將持續精進技術，協助客戶在廣泛應用上最大化性能與能效。

