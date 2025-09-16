南電鎖漲停 美系外資齊升目標價 ABF 三雄量價齊揚

因應AI伺服器需求持續增溫，特別是來自輝達（NVIDIA）的大量訂單，使得供應鏈資源被大量吸納，導致非輝達相關的零組件也開始供給緊張，PCB產業鏈的缺貨壓力從上游蔓延至下游。美系外資研判，從今年底開始，BT載板及高階ABF載板將進入供不應求的階段。受此消息激勵，ABF載板三雄16日整齊量價俱揚，南電（8046）強勢漲停鎖死在196.5元，排隊買單近萬張；欣興（3037）也大漲超過半根漲停板；景碩（3189）則順勢收復月線，朝110元推進，顯示市場資金明顯聚焦於此類族群。

美系外資預期，非輝達ABF載板的價格將從今年第四季到明年第四季，每季上漲5%至10%。其中，最看好南電將成為最大受惠者，因此將其評等上調至「買進」，目標價大幅提升1.2倍至280元。對於景碩，評等升至「中立」，目標價調升41.5%至109元；欣興則維持「中立」評等，目標價上調12%至130元。

以基本面觀察，南電8月營收達到38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，符合預期。法人分析，這主要受惠於第二次價格調漲。儘管第二季因匯損影響而虧損，但隨著匯損情況改善，近四季獲利逐季提升，法人預估全年每股獲利約2元。

欣興8月合併營收113.57億元，月增0.4%、年增4.9%。欣興表示，雖然面臨缺料干擾，仍看好第三季業績將優於第二季，且AI相關營收有望一路暢旺至明年，隨著光復廠產能釋放，AI營收占比預計將同步增長。

景碩8月營收34.21億元，月增2.2%、年增19.7%，創下34個月新高。公司預期下半年將維持逐季成長，並看好2026年營收與毛利率都將優於今年，但匯率是隱藏變數。

值得注意的是，景碩對於2026年的產業供需看法與部分市場研究不同。景碩認為，雖然高層數ABF載板屆時會供需平衡，但低層數ABF與BT載板仍會供過於求。他們解釋，儘管AI應用如GPU、ASIC等都需要ABF，但廠商能夠快速擴廠，產能增加後便不會出現供不應求的狀況，低層數載板也更不容易缺貨。