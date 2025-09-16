AI 的下一波黑馬？三大長線主題看好

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

過去一年，AI概念股漲勢驚人，投資人一方面擔心錯過行情，一方面又害怕追高。「鉅亨買基金」指出，AI固然是推動全球產業變革的核心力量，但當資金過度集中在少數科技股，市場波動風險也隨之升高。投資人可把目光放遠，思考AI浪潮背後還有哪些長期趨勢正在醞釀，太空及軍工產業將有機會成為下一階段的成長主軸。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著AI對運算能力與能源需求大幅提升，太空產業的發展正在從夢想逐步轉向現實。美國NASA推動「月球核能部署」，新創公司則進軍月球採礦與太空燃料補給。鉅亨買基金分析，這不再只是科幻場景，而是一條已經成形的產業鏈，涵蓋能源、航太設備到通訊系統，未來十年都有望迎來結構性成長，為投資人提供多元化的布局契機。

大型語言模型與仿人機器人的出現，正把AI推向自我學習與自動化的新階段。張榮仁認為，一旦AI與自動化機器人延伸至太空場域，人類將有機會把產能擴展到外太空，能源與資本回報的循環速度將大幅壓縮，產業結構也將被徹底改寫。這意味著，投資標的已不再侷限於「地球上的產業」，相關的硬體供應鏈與能源解決方案，都可能成為新世代的贏家。

在地緣政治不確定性升高的背景下，歐洲各國已承諾在2035年前將軍費提升至GDP的5%。張榮仁指出，這不僅讓傳統軍工巨頭如洛克希德馬丁、雷神持續受惠，也催生一批新創國防科技公司，專注於AI無人機、自主作戰系統等領域。雖然這些企業多數尚未上市，但真正能切入的往往是半導體、通訊模組等隱身供應鏈的廠商，這才是投資人應該深入觀察的關鍵區塊。

AI、太空與軍工三大趨勢同時展開，投資人若只憑個人選股，往往難以掌握真正的受惠者。張榮仁建議，透過專業經理人操盤的主題基金或成長股基金，能夠同時涵蓋防禦性與成長性，並避免單一題材的追高風險。站在新一波全球資金流向的轉折點上，投資人若能提早布局，將有機會搭上長線趨勢的頭班車。

AI 太空

