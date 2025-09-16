台灣無人機廠未列美供應商名單 專家籲從歐洲突破

美國出口法規繁複，無人機採購另設核可供應商名單，但台灣廠商至今未能入列。專家今天透露，歐洲與台灣近年低調累積技術合作，無人機正是關鍵領域，建議台灣無人機業者可先在歐洲市場擴大規模，再打入美國市場。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）中午舉行「台灣『去中國化』無人機產業：成果與持續性挑戰」座談，雜誌「航太週刊」（Aviation Week）商務編輯傅長壽（Matthew Fulco）及美台商業協會（US-Taiwan Business Council）副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）等出席。

除了前述核可供應商名單未列台灣，關稅也為台美無人機合作帶來不確定性。傅長壽舉例，美國將台灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%，目前還不清楚這20%關稅將如何適用於無人機零組件。

他並列出歐洲對台灣無人機感興趣的考量。一是歐洲確實對中國無人機的安全性有顧慮，且台灣無人機更有可能符合歐洲聯盟（EU）資安規範。

二是台灣前總統蔡英文執政期間，有許多歐洲代表團訪台，雙方持續默默地建立技術合作，而無人機逐漸成為其中關鍵。

傅長壽點名波蘭「對台灣（無人機產業）來說是真正的機會」。地緣政治方面，波蘭在烏克蘭戰爭中是極為重要的後勤樞紐，推測這兩國的防務合作關係，使波蘭成為台灣無人機出口的第一大市場。

海關統計顯示，今年上半年台灣無人機出口達1189萬美元（新台幣約3.5億元），年增率高達749%，出口前5大市場分別為波蘭、美國、德國、捷克與香港，合計占比達97%。

傅長壽指出，波蘭7月宣布將投入約5300萬美元的國防預算於無人機系統（UAS），也是台灣相關產業的切入點。

此外，他說，德國與捷克都在增加軍事預算，對烏克蘭防衛同樣關切，其中捷克負責烏克蘭重建的代表曾提到，無人機技術應成為台捷合作重點。

傅長壽指出，美國仍然是台灣最重要的安全夥伴，美國國防科技公司規模龐大、發展迅速。但歐洲因面臨自二戰以來歐洲本土最大規模的戰爭，出於必要，腳步走得更快。

馬珞丹則說，美國政府出口管制法規非常複雜，是台美無人機合作的挑戰之一。美國對無人機採購等事項有核可廠商清單，據她所知，台灣公司並未上榜。

馬珞丹會後對中央社記者表示，清單近年才上路，分為藍、綠兩色，前者給政府使用，後者則是給產業使用，認證程序並不透明。

她同樣認為歐洲市場可以幫助台灣無人機產業從小處開始建立規模，一旦有了規模，可能就更容易進入美國市場。

馬珞丹另提到台灣無人機產業內部待解的問題，包括如何引入人才，及台灣公司參與無人機供應鏈恐面臨中國制裁，政府應該為這些公司提供何種支持等。地理環境限制方面，台灣則面臨無人機測試空域不足。