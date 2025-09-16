對岸祭反壟斷調查 輝達晶片輸陸生變 波及台積
中國大陸接連出招，繼15日中國商務部對美國四家模擬晶片（特定類比IC晶片）對陸傾銷幅度逾300％後，昨日再度重拳對輝達祭出反壟斷法調查，外界解讀，中國大動作反制，欲拉高談判籌碼，一方面，外界憂心恐牽連H20出貨，台積電（2330）連帶波及。
國際投資機構Bernstein日前報告指出，美國政府對AI晶片的出口限制，意外為中國大陸本土晶片企業創造成長契機，北京當局對新興科技的支持以及阿里巴巴、騰訊等網科企業轉向國產晶片，華為、寒武紀與海光信息等晶片製造商的重要性逐步提升，預計中國大陸AI晶片市場的國產化比重將從2023年的17％，快速增長至2027年的55％。
儘管如此，中國對輝達晶片的需求仍然強勁，原因是華為和寒武紀等中國大陸同業產品供給受限，輝達晶片效能也被認為優於本土產品。路透日前引述知情人士說法指出，中國科技公司密切關注輝達推出較強大晶片的計畫。
外界報導，包括阿里使用自家晶片「真武」（Zhenwu），訓練較小的AI人工智慧模型；百度嘗試用自家的昆侖P800晶片訓練新版文心一言Ernie AI模型。路透分析，此舉代表中國科技和AI領域重大轉變，目前中國企業在很大程度上，依賴輝達強大的處理器進行AI開發；中企使用自家晶片訓練AI模型，將進一步削弱輝達在中國的業務。
