AI 推升資料儲存需求 大容量 SSD 爆紅 帶旺台廠
研調機構TrendForce昨（15）日的最新報告指出，AI創造的龐大數據量正衝擊全球資料中心儲存設施，資料儲存基礎設備Nearline HDD（近線硬碟）出現供應短缺，促使高效能、高成本的SSD成為焦點，特別是大容量的QLC SSD出貨可能於2026年爆發性增長，外界看好，台廠群聯（8299）、威剛、創見、宇瞻等同步受惠。
TrendForce表示，在傳統資料中心儲存分層架構中，HDD憑藉每單位儲存容量（GB）的極低成本優勢，穩居「冷資料（Cold Data）」主流儲存方案。冷資料包含備份檔案、歷史紀錄等不常被存取，但需要長期歸檔保存的數據，隨著inference AI應用擴張，冷資料儲存需求也急速攀升。
SSD則以其高速的讀寫性能，主要負責需頻繁存取的「熱資料（Hot Data）」和「溫資料（Warm Data）」。若比較QLC SSD和Nearline HDD，前者不僅效能較佳，更可節省約30%的耗電量。
TrendForce進一步分析，由於全球主要HDD製造商近年未規劃擴大產線，無法及時因應AI刺激的突發性、鉅量儲存需求，目前NL HDD交期已從原本的數周，急遽延長為52周以上，加速擴大CSP的儲存缺口。
TrendForce強調，對SSD供應商而言，儘管這波轉單需求是改善獲利結構的絕佳機會，但因高容量產品的產能有限，供應商不願意大幅降價，因此，預期買賣雙方將有一場價格博弈，帶動2025年第4季整體enterprise SSD合約價季增5-10%。
其中，全球領先的SSD控制晶片供應商群聯已與鎧俠、美光合作推動企業級QLC SSD，並持續開發PCIe 5.0控制器，提高QLC SSD讀寫效能。
威剛積極擴展QLC SSD相關產品線，涵蓋消費級與企業級市場，瞄準AI伺服器與資料中心應用，產品包括SU630，是威剛首款採用新一代快閃記憶體「3D QLC」的2.5吋固態硬碟，不僅容量高達1.92TB、連續讀寫速度達每秒520/450MB，功耗、噪音也都低於傳統硬碟。
