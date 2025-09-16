i17 開賣倒數 優惠拚場 電信、電商、通路砸千萬元吸引果粉

蘋果新機iPhone 17系列及iPhone Air開賣倒數，電信業者透露昨（15）日第一批新機已經熱騰騰到貨，比去年多一至兩成，開賣前天天到貨，到貨量將創歷史新高。

此外，今年也是史上最多通路開賣iPhone 17，業者估計，電信、電商、各通路狂砸上千萬拚搶果粉。

近期電信三雄陸續公布預購預約狀況都開出紅盤，中華電信（2412）網路門市限量預約，3分鐘內預約額滿。台灣大首日預約量迅速突破萬支。遠傳限量預購一上線即掀起搶購熱潮，30分鐘內全面售罄，馬上追加限量預購數量。

此外，全新 Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3 與 Apple Watch Ultra 3，也將在本周五（19日）同步開賣，遠傳昨日公布，搭配資費，月付799元起，可零元購機，搭配「一號多機」最低月付99元，讓手錶也能通話上網。