i17 開賣倒數 優惠拚場 電信、電商、通路砸千萬元吸引果粉
蘋果新機iPhone 17系列及iPhone Air開賣倒數，電信業者透露昨（15）日第一批新機已經熱騰騰到貨，比去年多一至兩成，開賣前天天到貨，到貨量將創歷史新高。
此外，今年也是史上最多通路開賣iPhone 17，業者估計，電信、電商、各通路狂砸上千萬拚搶果粉。
近期電信三雄陸續公布預購預約狀況都開出紅盤，中華電信（2412）網路門市限量預約，3分鐘內預約額滿。台灣大首日預約量迅速突破萬支。遠傳限量預購一上線即掀起搶購熱潮，30分鐘內全面售罄，馬上追加限量預購數量。
此外，全新 Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3 與 Apple Watch Ultra 3，也將在本周五（19日）同步開賣，遠傳昨日公布，搭配資費，月付799元起，可零元購機，搭配「一號多機」最低月付99元，讓手錶也能通話上網。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言