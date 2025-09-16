蘋果新品又一波 鴻海、大立光等相關供應鏈再添利多

彭博記者葛曼（Mark Gurman）表示，在秋季新品發表會後，預計蘋果公司（Apple）在2025年至2026年上半年將新品齊發，重頭戲包括搭載M5晶片的iPad Pro、以及智慧家庭中樞這個全新產品類別。

隨蘋果新品一波接一波，市場看好，蘋果相關供應鏈鴻海（2317）、台積電、大立光、仁寶、精元等有望受惠，為下半年旺季營運添動能。

鴻海及仁寶為蘋果iPad組裝廠。鴻海下半年消費性電子產品主要成長來自iPhone 17系列新機，鴻海仍是蘋果最重要組裝夥伴，取得多數高階機種代工份額。大立光為iPhone鏡頭主力供應商、精元供應蘋果筆電鍵盤。

葛曼指出，蘋果最快10月推出搭載M5晶片的iPad Pro，將是率先採用下一代M系列晶片的裝置之一，不僅處理器效能提升，蘋果也計劃在原有的橫向鏡頭外，重新加入直立自拍鏡頭。

同樣搭載M5晶片的MacBook Pro，可能打破過去在秋季發表會推出的慣例，延後到明年初，但這並非前所未見，以往MacBookPros也曾在2023年年初推出。

配備M5晶片的MacBook Air，則規劃在2026年第1季上市，延續近年在年初推出旗下最輕薄筆電的節奏。

Vision Pro也將迎來更新，配備新頭帶與更快處理器，但這不是Vision Pro第二代、真正大改款要等到2027年，屆時將大幅變薄變輕。

規劃已久的AirTag 2將搭載新款無線晶片，可擴大搜尋範圍與提升定位能力。

蘋果也正在研發兩款Mac外接顯示器，至少一款最快今年底或明年初問世，近年更新分別是2019年推Pro Display XDR及2022年推Mac Studio Display。iPhone 17e規劃明年上半年推出，採用與iPhone 17相同的A19晶片。延宕許久的智慧家庭中樞，將是蘋果近年第一個新推的主要產品類別，預計明年春季登場，搭載次世代語音助理Siri。

今年iPhone發表會有個低調卻關鍵的消息：蘋果推出2TB版本，定價達2,000美元的iPhone，雖然目前是小眾的產品，但這是未來更多高價機型的前兆。後續還有三大趨勢，包括川普關稅、明年將登場的折疊iPhone，及2027導入全玻璃曲面設計推出的iPhone 20周年機型，都可能推升蘋果產品價格。

業界表示，蘋果仍有許多產品線待更新，以單價來看，下波新品問世的重點產品應是Vision Pro、iPhone 17e及二款MacBook，蘋果協力廠也將爭取訂單，預料新品上市後，將有助供應鏈業績。