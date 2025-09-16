大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

美中馬德里經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局昨（15）日公告，初步調查顯示，美國AI晶片巨擘輝達違反大陸「反壟斷法」及相關規定，決定對輝達實施進一步調查。

這起調查事涉輝達在2020年獲大陸官方有條件放行的邁絡思收購案。在美中於西班牙馬德里展開新一輪經貿會談之際，此舉可能讓談判情勢變得複雜。

大陸國家市監總局指出，輝達違反了大陸「反壟斷法」，以及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，但並未具體說明輝達如何違反相關法律。

大陸國家市監總局是在去年12月9日宣布對輝達涉嫌違反「反壟斷法」及該局相關「公告」，展開立案調查。這項調查被廣泛視為對華盛頓限制大陸晶片產業的報復性舉措。

路透報導指出，輝達尚未回應置評請求。根據大陸反壟斷法，企業可能面臨相當於其上一年銷售額1%至10%的罰款。根據輝達最新的年度報告，截至1月26日的財年，大陸為輝達創造了170億美元的收入，占其總銷售額的13%。

調查針對邁絡思收購案。邁絡思是一家以色列裔美國跨國供應商，提供基於InfiniBand和乙太網路技術的電腦網路產品。輝達在2019年3月宣布斥資69億美元收購邁絡思，收購案於2020年4月獲當局作出多項附加限制性條件後批准，其中包含要求輝達在收購交易完成後六年內依據公平、合理、無歧視原則向大陸市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網路互聯設備和相關軟體、配件。

有分析認為，輝達作為一家美國企業，在遵守美國出口管制相關法律要求的情況下，一定程度上可能無法履行此前經營者持續供貨的承諾，因此引發大陸反壟斷執法機構對輝達違反承諾義務的調查。

近幾個月來，受美中地緣政治動盪的影響，輝達在大陸市場發展動盪不安。今年7月，輝達執行長黃仁勳親自在北京宣布H20晶片已獲美國政府批准，將恢復向大陸市場銷售後，大陸網信辦7月底突然通報已約談輝達，要求就H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明資料。儘管輝達澄清晶片中沒有後門，大陸官媒等仍持續表達疑慮。

在美中於馬德里展開第四輪經貿會談之際，兩國在科技領域的緊張關係正在加劇。在大陸認定輝達違反「反壟斷法」之前，先是美國13日將先進半導體設備的23家陸企列入實體清單，大陸隨後則宣布對美國相關模擬晶片（特定類比ＩＣ晶片）發起反傾銷調查，同時就美國對大陸積體電路領域相關措施發起「反歧視」調查。