儲能及AI需求雙引擎催動！松川看旺下半年營運 預期AI需求這時爆發

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
繼電器大廠松川精密董事長王傳世（左）及副董事長吳頌仁看好今年營運展望。記者／劉芳妙攝影
繼電器大廠松川精密（7788）董事長王傳世15日表示，受惠AI需求強勁，加上儲能營收翻倍增長，下半年營運有望優於上半年。法人表示，松川受惠客戶下半年AI伺服器電源系統大量出貨，加上新能源產品出貨放量，全年營收有望挑戰新高，每股獲利（EPS）上看4-5元。

松川不回應客戶訂單及法人預估的財務數字。松川精密15日舉辦上市前業績發表會，松川10月中暫定以承銷價95元掛牌。松川15日在興櫃市場參考價157元，上漲5.56元。王傳世表示，新能源應用已切入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，未來能源業務比重有望推升至逾七成。

此外，AI伺服器電源需求強勁，800v高壓直流（HVDC）供電架構趨勢明確，松川與台灣電源龍頭大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的HVDC解決方案，王傳世表示，目前AI相關應用營收占比12%，看好2026、2027年AI應用需求爆發，占比有望提高至15%-20%，且因HVDC電力架構下，繼電器的搭載量雖減少，但因規格拉高，ASP翻倍增長，看好每年AI應用營收都有兩位數增長。據了解，目前包括台達電、光寶等電源廠都是松川的客戶，受惠電源雙雄AI需求強勁，松川下半年不看淡。

繼電器是一種電控開關，利用小電流控制大電流，常用來做電路的控制與保護，松川副董事長吳頌仁表示，繼電器與生活息息相關，一輛車包含雨刷、窗戶及椅子等應用，至少搭載100多個繼電器，高級車的搭載量更多，進入AI時代，因為開關的控制及電流及電壓的轉換，電源穩定更顯重要，繼電器為關鍵的安全零組件，扮演接點到接點間絕緣體的角色，尤其未來電力架構走向HVDC趨勢，繼電器的規格大幅拉高，ASP翻倍增長，附加價值大幅提高。

松川在多年前投入新能源布局，包括電動車及儲能等應用，為美系電動車大廠供應鏈之一，除了供貨電動車外，也供貨儲能等相關應用，今年上半年松川來自儲能應用營收年增109%，看好下半年成長動能延續。依營收結構，電動車四成、儲能20%、AI應用占比12%、工業控制10%、家電7-8%。

松川今年前八月營收42.52億元，年增9.8%，因第2季受新台幣對美元匯率升值衝擊，松川意外轉虧，累計今年上半年稅後純益4,720萬元，每股純益0.65元。法人指出，隨匯率回穩，松川7、8月營運已轉為獲利，本季有望轉虧為盈，在AI及儲能雙成長引擎點火下，全年每股純益估計仍有4-5元水準。

AI 營收 電動車

