仁寶、雷虎建立策略合作 推進BVLOS無人載具應用

仁寶（2324）與雷虎（8033）15日宣布建立策略合作關係，將共同開發「全網整合通訊模組」專為視距外(BVLOS ; Beyond Visual Line of Sight )無人載具應用設計。此模組整合雙方技術，結合5G、4G/LTE、衛星通訊及射頻技術，透過AI演算法自動選擇最佳網路，實現低延遲、高安全性(加密VPN技術)及穩定連線，確保視頻、音頻、遙測和控制訊號在各種地形和長距離環境下的可靠傳輸，並提供備援以防止訊號中斷。

仁寶表示，BVLOS被視為無人載具產業的重要發展方向，美國聯邦航空總署(FAA)等監管機構正逐步放寬相關法規，預計為物流、能源巡檢及公共安全等領域創造數千億美元市場機會。穩定、長距離的通訊技術是BVLOS應用的核心，高性能通訊模組成為進入市場的關鍵。

雷虎科技專注於無人機(UAV)、無人車(UGV)、無人船(USV)及水下無人載具(AUV)的研發，對通訊系統的穩定性與安全性有嚴格要求。仁寶的通訊模組技術則提供多網整合與供應鏈可靠性，滿足全球BVLOS市場需求。

雷虎科技計劃自2026年起，將該模組應用於其無人載具產品，提升在全球市場的競爭力。雙方強調，結合雷虎在無人載具設計的專業與仁寶在通訊技術的優勢，開發的解決方案將為全球BVLOS市場提供高效、安全的通訊產品，展現台灣在無人載具產業鏈的技術實力。雙方將深化合作，鞏固台灣在全球無人載具產業的地位，為BVLOS應用提供關鍵技術支持，推動產業發展。