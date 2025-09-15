雷虎仁寶開發全網整合通訊模組 鎖定視距外無人載具
雷虎科技與仁寶電腦今天宣布建立策略合作關係，將於9月18日台北國際航太暨國防工業展簽署合作備忘錄，共同開發全網整合通訊模組，專為視距外（BVLOS）無人載具應用設計。
雷虎科技說明，全網整合通訊模組整合雙方技術，結合5G、4G、LTE、衛星通訊及射頻技術，透過人工智慧（AI）演算法自動選擇最佳網路，實現低延遲、高安全性（加密VPN技術）及穩定連線，確保影片、音頻、遙測和控制訊號在各種地形和長距離環境下的可靠傳輸，並提供備援以防止訊號中斷。
雷虎科技指出，「視距外」被視為無人載具產業的重要發展方向，美國聯邦航空總署（FAA）等監管機構正逐步放寬相關法規，預計為物流、能源巡檢及公共安全等領域創造數千億美元市場機會。
另外，穩定、長距離的通訊技術是視距外（BVLOS）應用的核心，高性能通訊模組成為進入市場的關鍵。雷虎科技專注於無人機、無人車、無人船及水下無人載具研發，對通訊系統穩定性與安全性有嚴格要求。仁寶電腦的通訊模組技術提供多網整合與供應鏈可靠性，滿足全球視距外市場需求。
雷虎科技表示，計劃2026年起將全網整合通訊模組應用於無人載具產品，以提升競爭力。
