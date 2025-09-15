前研發主管揭密技術領先等要素 是台積電3大支柱

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁獲選工研院院士，他表示，技術領先、卓越製造及客戶信任是台積電的3大支柱，是台積電能夠提升戰力達到今天地位不可缺少的要素。

羅唯仁說，很高興加入工研院院士大家庭，家庭中每個成員在台灣各行各業、在全世界工業界和應用學術界都是頂尖菁英，都對人類和社會有巨大貢獻。

羅唯仁表示，很高興台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑一同加入工研院院士大家庭。當年在面對世界級的激烈競爭環境中，台積電交給他和米玉傑一個任務，要求帶領研發團隊在技術研發方面能有突破領先對手。

羅唯仁說，這是一個很好的策略，但也是一條困難的道路。積體電路由於不斷縮小，複雜度跟挑戰度每代都呈倍數成長，兩人親身經歷及合作無間的實踐，找出一條可能的道路，但是過程中台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家和台積電前董事長劉德音支持功不可沒。

羅唯仁表示，數百年來台灣被稱為寶島，山川秀麗、人傑地靈，台灣還有一個非常珍貴特質，台灣是可以產生奇蹟的地方。奇蹟產生有一部分是天時，更一大部分是人為的努力，一群志同道合的人順天應人創造。

他說，台積電是眾人皆知的奇蹟，因為有政府行政組織及私人投資者支持，再加上技術領導階層的高瞻遠矚、求才若渴，一同克服困難，創造有利環境。

羅唯仁表示，最重要的要素是張忠謀30多年來持之有恆建立台積電文化，不但身體力行，也要求團隊遵循文化衍生出的經營理念，並要求努力於3個非常堅實的支柱，技術領先、製造卓越及客戶信任，這是台積電能夠提升戰力，達到今天地位不可缺少的要素。

羅唯仁指出，在張忠謀建立的創新平台上，許多客戶與台積電一起成長茁壯，創造精彩互贏，這是廣為流傳的傳奇故事。在張忠謀的感召和驅使下，一群團隊以團結合作、實事求是態度，專注研發和高階生產，持之以恆和精益求精，逐漸拉大與競爭者差距。

他說，台積電前後有16萬名員工，這些員工本著用心和敬業態度，以One team方式，對台積電做出眾志成城、積沙成塔的貢獻，這群造山者是無名英雄，

羅唯仁表示，台灣一如既往永遠面對快速變化、挑戰不斷，但也充滿機會環境，工研院結合國內外眾多技術優異各行各業，同心協力與政府合作，秉持Oneteam精誠團結，一定能在AI大時代中創造出光明持久的道路。