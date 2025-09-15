資訊爆炸太焦慮 LINE FRESH校園競賽找創新解方

快訊

中央社／ 台北15日電

通訊軟體LINE近年在台灣推出LINE FRESH校園競賽，鼓勵年輕世代關注社會議題並提出創新解決方案。2025年度競賽從今天起公開徵件，以「設計幸福感解方」為題，希望為面臨資訊爆炸的現代人找到幸福感。

LINE FRESH目的為透過企業資源支持年輕世代關注公共議題與提出創新的解決方案，早期以實習與專案合作形式展開，近年轉為校園競賽，歷屆議題緊扣時事，包括用戶體驗、疫情下商圈轉型、綠色消費、永續發展與青銀共創。

LINE今天發布新聞稿指出，現代人在資訊爆炸下面臨巨大壓力，加劇焦慮與孤獨感，尤其年輕世代更受影響。今年LINE專注此議題，鼓勵學生運用人工智慧（AI）或創新科技，提出各自的幸福感解方。

2025年度LINE FRESH參賽資格開放給全台大專院校在學學生，包含研究所、博士班，每隊需3至5人，並須同時具備企劃撰寫與程式編碼能力，且組隊不限校系，也可跨校合作，報名期間自即日起至10月20日止，總獎金達新台幣28萬元，前3名可獲得與LINE台灣執行長與技術長對談機會。

LINE FRESH複賽入圍名單將於11月5日公布，複賽繳件截止為11月26日，決賽暨頒獎典禮將於2026年1月15日舉行。

LINE 爆炸 綠色消費

