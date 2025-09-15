資訊爆炸太焦慮 LINE FRESH校園競賽找創新解方
通訊軟體LINE近年在台灣推出LINE FRESH校園競賽，鼓勵年輕世代關注社會議題並提出創新解決方案。2025年度競賽從今天起公開徵件，以「設計幸福感解方」為題，希望為面臨資訊爆炸的現代人找到幸福感。
LINE FRESH目的為透過企業資源支持年輕世代關注公共議題與提出創新的解決方案，早期以實習與專案合作形式展開，近年轉為校園競賽，歷屆議題緊扣時事，包括用戶體驗、疫情下商圈轉型、綠色消費、永續發展與青銀共創。
LINE今天發布新聞稿指出，現代人在資訊爆炸下面臨巨大壓力，加劇焦慮與孤獨感，尤其年輕世代更受影響。今年LINE專注此議題，鼓勵學生運用人工智慧（AI）或創新科技，提出各自的幸福感解方。
2025年度LINE FRESH參賽資格開放給全台大專院校在學學生，包含研究所、博士班，每隊需3至5人，並須同時具備企劃撰寫與程式編碼能力，且組隊不限校系，也可跨校合作，報名期間自即日起至10月20日止，總獎金達新台幣28萬元，前3名可獲得與LINE台灣執行長與技術長對談機會。
LINE FRESH複賽入圍名單將於11月5日公布，複賽繳件截止為11月26日，決賽暨頒獎典禮將於2026年1月15日舉行。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言